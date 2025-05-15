“هيوماين” و”كوالكوم” تتعاونان لتعزيز الذكاء الاصطناعي وتوطين صناعة أشباه الموصلات في السعودية

أعلنت شركة كوالكوم تكنولوجيز (Qualcomm Technologies)، وشركة (هيوماين) Humain، الشركة السعودية الجديدة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، توقيع مذكرة تفاهم، تهدف إلى التعاون الإستراتيجي الشامل لتطوير الجيل القادم من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والبنية التحتية المرتبطة بها، بالإضافة إلى خدمات متكاملة من الحوسبة السحابية الطرفية (cloud-to-edge)، وذلك لتلبية طلب تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتنامي والمتسارع في جميع أنحاء العالم، بما يشمل المملكة، التي تشهد طلبًا قويًا في هذا القطاع.

بناء بنية تحتية متطورة للذكاء الاصطناعي:

يهدف التعاون بين كوالكوم وهيوماين إلى تحقيق نقلة نوعية في قدرات الذكاء الاصطناعي داخل المملكة، ويتضمن ذلك إنشاء بنية تحتية متطورة للذكاء الاصطناعي تتميز بالكفاءة العالية وقابلية التوسع، مع التركيز في حلول الاستدلال الهجينة التي تجمع بين قوة الحوسبة السحابية والمرونة الطرفية، وذلك بالاعتماد على أحدث حلول كوالكوم المتقدمة في كلا المجالين.

وعلاوة على ذلك، تتضمن الاتفاقية خططًا طموحة لإدماج النماذج اللغوية باللغة العربية (ALLaM)، التي تطورها هيوماين بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في مجموعة واسعة من الأجهزة الطرفية التي تعمل بمعالجات كوالكوم سنابدراجون و Dragonwing.

وسيوفر هذا التكامل قدرات ذكاء اصطناعي متطورة مباشرة في الأجهزة، مما يفتح آفاقًا جديدة لتطبيقات مبتكرة تخدم المستخدمين والقطاعات المختلفة في المملكة باللغة العربية.

توطين صناعة أشباه الموصلات.. إنشاء مركز كوالكوم للتصميم في السعودية:

في بُعد آخر لا يقل أهمية لهذه الشراكة الشاملة، كشفت شركة هيوماين وكوالكوم تكنولوجيز، عن تعاون كبير مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، لإنشاء مركز تصميم عالمي المستوى لشركة كوالكوم داخل المملكة.

وسيركز هذا المركز في تطوير الكفاءات المحلية في تصميم الرقاقات الإلكترونية من خلال برامج تدريبية ومبادرات لدعم الشركات الناشئة في هذا القطاع الحيوي.

وتمثل هذه الشراكة بين كوالكوم وهيوماين نقطة تحول إستراتيجية مهمة في مسيرة التطور التكنولوجي للمملكة العربية السعودية، فمن خلال بناء بنية تحتية متطورة للذكاء الاصطناعي وتوطين خبرات تصميم أشباه الموصلات، تخطو المملكة خطوات حثيثة نحو تحقيق قدرات سيادية في مجال الذكاء الاصطناعي وتقليل الاعتماد على الخارج في التقنيات الحيوية.

وتعليقًا على ذلك؛ قال كريستيانو آمون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كوالكوم: “تحقق المملكة تقدمًا مذهلًا نحو الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، ويسعدنا التعاون مع هيوماين لتحقيق هذه الأهداف الطموحة. نحن متحمسون للغاية لبناء البنية التحتية المتقدمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي اللازمة لإطلاق خدمات الجيل القادم الهجينة للذكاء الاصطناعي، التي تتسم بالموثوقية وفعالية التكلفة في المملكة وعلى مستوى العالم باستخدام حلولنا الرائدة في الصناعة لوحدات المعالجة المركزية والذكاء الاصطناعي”.

وأضاف: “نحن فخورون بالقدر نفسه بالعمل مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للمساعدة في دفع عجلة تطوير قطاع أشباه الموصلات في المملكة. وسيكون تأسيس قدرات تصميم الرقاقات محليًا خطوة رئيسية في تحقيق أهداف رؤية 2030، ونتشرف بالشراكة مع المملكة في هذه الرحلة المهمة نحو الابتكار والريادة التقنية”.

ومن جانبه، قال طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة هيوماين: “تمثل هذه الاتفاقية محطة رئيسية وإنجازًا مهمًا في رحلتنا لبناء مركز عالمي للبنية التحتية المتطورة للذكاء الاصطناعي. وسيساعد هذا التعاون في دعم توسع كوالكوم في مراكز البيانات، ودفع عجلة الحوسبة العالية الأداء والمنخفضة في استهلاك الطاقة على نطاق واسع”.

وأضاف: “معًا نحن لا نسرّع التقدم التكنولوجي فحسب، بل نبني أيضًا الأساس لأقوى منظومة ذكاء اصطناعي هجينة من السحابة إلى الأجهزة الطرفية في المنطقة، الأمر الذي سيصنع فرصًا واعدة للابتكار ونمو الوظائف وتحقيق تأثير اقتصادي مستدام على المدى الطويل”.

ختامًا؛ تمثل الشراكة الإستراتيجية بين كوالكوم وهيوماين علامة فارقة في جهود المملكة العربية السعودية لتطوير قطاع الذكاء الاصطناعي وتوطين صناعة أشباه الموصلات، فمن خلال الجمع بين خبرات كوالكوم العالمية ورؤية (هيوماين) الطموحة، تسعى المملكة إلى بناء مستقبل رقمي مزدهر ومستقل، وتعزيز مكانتها كقوة تكنولوجية صاعدة في المنطقة والعالم.