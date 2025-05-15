هواوي تكشف عن ساعة Huawei Watch 5 بمستشعر جديد لمراقبة الصحة

أعلنت شركة هواوي رسميًا إطلاق ساعة Huawei Watch 5 الجديدة، التي تأتي بتقنيات صحية متطورة وتصميم أنيق.

وتتميّز الساعة بمستشعر فريد من نوعه يُعرف باسم Multi-Sensing X-Tap يوفّر مراقبة صحية فورية بلمسة إصبع. وتتوفر ساعة هواوي Huawei Watch 5 بقياسين هما، 46 ملم و42 ملم، مع تشكيلة من الألوان المتعددة.

وصُنعت الساعة من التيتانيوم العالي الجودة وزجاج الياقوت، مع خطوط تصميم مستوحاة من خط كارمان في الفضاء الخارجي، مما يمنحها مظهرًا فاخرًا ووزنًا خفيفًا.

وتأتي الساعة بشاشة LTPO AMOLED 2.0 قياسها 1.5 إنش (لقياس 46 ملم) و1.38 إنش (لقياس 42 ملم)، وبدقة قدرها 466×466 بكسلًا، وسطوع يصل إلى 3000 شمعة، مع حافات نخيفة بسمك قدره 1.8 ملم فقط.

ويُعد مستشعر X-Tap أبرز مزايا الساعة، وهو مستشعر صغير الحجم بيضاوي الشكل، يُمكن من خلاله عمل تخطيط كهربي للقلب ECG، وقياس نسبة الأكسجين في الدم (SpO2) خلال 10 ثوانٍ فقط، وبدء فحص صحي شامل خلال دقيقة واحدة يعرض 11 مؤشرًا صحيًا وتحليلًا شخصيًا.

وتدعم الساعة إيماءات ذكية عبر معالج مُخصص NPU، مثل النقر المزدوج بالإبهام والسبابة لتأكيد الخيارات أو التمرير لتغيير الإعدادات، مع إمكانية الرد على المكالمات، وكتم المنبه، أو التحكم في الصوتيات.

وتوفّر ساعة Huawei Watch 5 ميزة الاتصال الخلوي عبر شريحة الاتصالات الرقمية eSIM، ودعمًا لشبكات واي فاي 6 وبلوتوث 5.2، بالإضافة إلى تقنية الاتصال القريب المدى NFC للمدفوعات اللاسلكية.

وتوفّر الساعة وضعين للطاقة، الوضع القياسي الذي يدوم حتى 4.5 أيام (لإصدار 46 ملم) أو 3 أيام (لإصدار 42 ملم)، ووضع التوفير الذي يصل إلى 11 يومًا (لإصدار 46 ملم) أو 7 أيام (لإصدار 42 ملم).

ويحصل المشترون على اشتراك مجاني لمدة قدرها 3 أشهر في تطبيق +Huawei Health، الذي يوفّر برامج تدريبية متقدمة، ومزايا حصرية، علمًا بأن سعر الساعة يبدأ من 450 يورو.

وتُعد ساعة Huawei Watch 5 نقلة نوعية في مجال الأجهزة الذكية الصحية، بفضل تقنياتها الدقيقة وتصميمها الفاخر ومزاياها المتعددة التي تلائم أنماط الحياة العصرية.