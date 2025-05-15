“مدرسة” و”تيك توك” تطلقان أكبر مكتبة دروس تعليمية مجانية في “STEM” باللغة العربية

أعلنت منصة (مدرسة) Madrasa، للتعليم الإلكتروني، التي تعمل تحت مظلة مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، إبرام شراكة إستراتيجية مع منصة (تيك توك)، لإطلاق خلاصة لمحتوى تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يوفر أكبر مكتبة للدروس التعليمية المجانية باللغة العربية عبر هذه المنصة الاجتماعية الواسعة الانتشار.

وتُمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في دعم المحتوى التعليمي العربي المتاح عبر الإنترنت، وتجسيدًا واضحًا لرؤية منصة (مدرسة) الطموحة في جعل التعليم النوعي والمجاني متاحًا لكل شاب عربي أينما كان، وتمكينهم من تجاوز أي تحديات قد تعيق وصولهم إلى مصادر تعليمية حديثة وموثوقة.

إتاحة التعلم المجاني لملايين المستخدمين عبر فيديوهات قصيرة وجذابة:

تتيح هذه المكتبة التعليمية الفريدة لملايين المستخدمين في جميع أنحاء الوطن العربي، وخاصة فئة الشباب، فرصة الوصول إلى محتوى تعليمي عالي الجودة وموثوق به مجانًا. ويتميز هذا المحتوى التعليمي بتقديمه من خلال فيديوهات قصيرة وجذابة بصريًا، وبطريقة مبتكرة وسهلة الاستيعاب، مما يجعل عملية التعلم أكثر متعة وفاعلية لهذه الفئة العمرية.

ويُعدّ هذا التعاون خطوة إستراتيجية من منصة (مدرسة) وتيك توك، لترسيخ مكانة اللغة العربية في المحتوى العلمي والمعرفي، وتسهيل الوصول إلى المحتوى التعليمي والعلمي العالي الجودة والموثوق، إضافة إلى إلهام الطلاب وتشجيعهم على استكشاف مسارات ومعارف جديدة ومبتكرة في مجالات العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، والرياضيات (STEM).

وفي هذا السياق، أكد الدكتور وليد آل علي، المنسق العام لمنصة (مدرسة) للتعليم الإلكتروني، أن مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) مستمرة في توسيع شراكاتها الإستراتيجية ومبادراتها النوعية لنشر التعليم والمعرفة، تجسيدًا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في الاهتمام بالتعليم كركيزة أساسية لبناء جيل عربي جديد قادر على إحداث التغيير الإيجابي.

وأشار الدكتور وليد إلى أن إطلاق هذه المكتبة التعليمية المجانية عبر منصة تيك توك يُعدّ إضافة مهمة لرصيد منصة (مدرسة) ونجاحاتها التي حققتها منذ إطلاقها في عام 2018، منوهًا بالارتفاع المتواصل في عدد المشاهدات والمشتركين، والتقدير الإقليمي والدولي الذي حظيت به المنصة لدورها المؤثر في الارتقاء بالتعلم الذاتي وتعزيز مكانة اللغة العربية لدى الأجيال الصاعدة.

ومن جانبها، قالت كندة إبراهيم، المدير العام الإقليمي للعمليات في تيك توك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: “يدعم إطلاق محتوى (STEM) في دولة الإمارات رسالة تيك توك الرامية إلى تمكين الجيل التالي من المبتكرين”.

وأشارت إلى أن الإحصائيات تظهر الاهتمام العالمي المتزايد بالمحتوى التعليمي عبر المنصة، إذ جرى مشاركة ما يقرب من 10 ملايين مقطع فيديو في مجالات (STEM) عبر تيك توك خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يعكس وجود اهتمام قوي ورغبة لدى المستخدمين في استهلاك هذا النوع من المحتوى.

تعزيز دور وتأثير (مدرسة) في المشهد التعليمي والثقافي العربي:

يعزز هذا التعاون من دور وتأثير منصة (مدرسة) الريادي في المشهد التعليمي والثقافي العربي، فقد سجلت المنصة منذ إطلاقها إنجازات عدة، أبرزها توفير أكثر من 7000 محتوى درس تعليمي مجاني في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات (STEM).

ونالت (مدرسة) اعترافًا وجوائز إقليمية ودولية مرموقة، إذ كرّمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) تقديرًا لدورها في تعميم التعليم الرقمي باللغة العربية، كما فازت المنصة بجوائز عالمية في مجالات الابتكار التربوي والمحتوى الرقمي، مما يؤكد أهميتها وتأثيرها الكبير في الارتقاء بمستوى التعليم في المنطقة العربية والعالم.

آلية تفعيل خلاصة (STEM) للمستخدمين:

تتوفر خلاصة (STEM) حاليًا لجميع مستخدمي منصة تيك توك، إذ يمكن للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة أو أكثر تفعيل هذه الخاصية بسهولة عن طريق الدخول إلى إعدادات التطبيق، واختيار خيار (تفضيلات المحتوى)، ثم تفعيل خلاصة (STEM).

وسيضم المحتوى المتاح عبر هذه الخاصية الجديدة مجموعة متنوعة وغنية من الفيديوهات التعليمية المقدمة من أبرز صناع المحتوى المتخصصين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في العالم العربي، بالإضافة إلى محتوى تعليمي قيم مقدم من شركاء تيك توك الموثوقين مثل منصة (مجرة)، المزود الرائد للمحتوى النوعي باللغة العربية.

آلية دقيقة لضمان جودة ونزاهة المحتوى التعليمي:

لضمان أعلى مستويات الجودة والنزاهة للمحتوى المقدم عبر خلاصة (STEM)، ستتولى فرق مختصة لدى منصة تيك توك مهمة مراجعة دقيقة وشاملة لجميع المحتويات التعليمية بالتعاون مع مؤسستين مرموقتين في مجال تقييم المحتوى التعليمي وهما: كومون سينس نتووركس، وبوينتر.

وتهدف هذه الشراكات إلى ضمان التحقق من مصداقية المحتوى من حيث ملاءمته للجمهور المتلقي ودقة المعلومات الواردة فيه. وستقوم (كومون سينس نتووركس) بتقييم القيمة التعليمية للمحتوى ومدى مطابقته للمعايير التربوية، في حين ستتولى مؤسسة (بوينتر) مسؤولية التحقق من موثوقية المعلومات المطروحة فيه ودقتها العلمية. ولن يُعرض أي محتوى لا يرتقي إلى هذه المعايير الصارمة لضمان تقديم تجربة تعليمية آمنة وموثوقة للمستخدمين.