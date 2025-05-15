شراكة سعودية أمريكية.. “الحكومة الرقمية” و”أوراكل” تتعاونان لتسريع التحول الرقمي

في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي الشامل في القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية، وقعت هيئة الحكومة الرقمية مذكرة تفاهم هامة مع شركة أوراكل (Oracle)، الرائدة عالميًا في مجال تقنيات الحوسبة السحابية وقواعد البيانات والبرمجيات المؤسسية.

وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات حيوية تشمل: الحوسبة السحابية المتقدمة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المبتكرة، وتوظيف التقنيات الناشئة التي تحمل في طياتها إمكانات تحويلية للخدمات الحكومية.

التزام المملكة بالتحول الرقمي والاستفادة من الخبرات العالمية:

تعكس هذه المبادرة التزام المملكة العربية السعودية الراسخ بتسريع وتيرة التحول الرقمي لكافة الجهات الحكومية، والاستفادة القصوى من أفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجال تقديم الخدمات الرقمية المتميزة.

بالإضافة إلى ذلك، تؤكد هذه الشراكة أهمية توظيف الحلول السحابية المتطورة والتقنيات الحديثة في بناء بيئة رقمية متقدمة ومتكاملة تدعم بشكل فعال تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة في بناء حكومة رقمية رائدة وتقديم خدمات مبتكرة للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال.

مجالات التعاون لتعزيز القدرات الرقمية الوطنية:

شملت مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها في مذكرة التفاهم مجموعة من المبادرات والبرامج الإستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق أهداف مشتركة. ويتضمن ذلك تنفيذ برامج تطويرية متخصصة لتبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات مبتكرة لتعزيز المهارات الرقمية الوطنية وتمكين الكفاءات السعودية من مواكبة التطورات المتسارعة والقفزات النوعية التي يشهدها القطاع الرقمي على الصعيد العالمي.

ويهدف هذا التعاون الوثيق إلى تعزيز القدرات الرقمية الوطنية بنحو مستدام وتأهيل الكوادر السعودية لقيادة مسيرة التحول الرقمي في المملكة.

شراكة سعودية أمريكية..

هيئة الحكومة الرقمية توقّع مذكرة تفاهم مع @oracle لتعزيز التحول الرقمي. pic.twitter.com/mtaCvJA5BQ — هيئة الحكومة الرقمية (@DgaGovSa) May 14, 2025

تعزيز ريادة المملكة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية:

من المتوقع أن تُعزز هذه الشراكة الإستراتيجية بنحو كبير دعم ريادة المملكة العربية السعودية في مجالات الحوسبة السحابية المتقدمة والتحول الرقمي الشامل.

كما ستساهم في تعزيز الوعي الرقمي لدى موظفي الجهات الحكومية المختلفة وعموم المجتمع، مما يشجع على تبني التقنيات الرقمية والاستفادة من إمكاناتها الكاملة. بالإضافة إلى ذلك، من المأمول أن تؤدي هذه الشراكة إلى رفع مستوى كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال، وتحسين تجربتهم بشكل عام.

وتجسد هذه الشراكة بين هيئة الحكومة الرقمية وشركة أوراكل نموذجًا للتعاون البناء والمثمر بين القطاع الحكومي والخاص، وتأتي امتدادًا للجهود الوطنية الدؤوبة الهادفة إلى تعزيز الابتكار الرقمي في بيئة الحكومة الرقمية. كما تدعم هذه الشراكة توجهات المملكة نحو دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التميز المؤسسي عبر تطوير منظومة الحكومة الرقمية بشكل شامل ومتكامل، بما يحقق مستهدفات رؤية 2030 الطموحة لبناء مستقبل رقمي مزدهر.