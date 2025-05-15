“سدايا” و”AMD” تتعاونان لتعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي في السعودية

في خطوة تعكس الجهود المتواصلة لتعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي ودعم التنوع والابتكار في هذا القطاع الحيوي في المملكة، وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) مذكرة تفاهم رسمية مع شركة (AMD)، خلال أعمال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، الذي انعقد في العاصمة الرياض.

وقّع مذكرة التفاهم من جانب الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، معالي الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي، رئيس الهيئة، في حين مثّل شركة (AMD) في التوقيع الدكتورة ليزا سو، رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة. ويؤكد حضور القيادات العليا من الجانبين الأهمية الإستراتيجية لهذا التعاون.

أهداف التعاون بين (سدايا) و(AMD):

تسعى المذكرة بنحو رئيسي إلى بحث إمكانية تنفيذ مشاريع مستقبلية تتمثل في إنشاء مراكز بيانات متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي داخل المملكة. ,يُتوقع أن تكون هذه المراكز مدعومة بأحدث تقنيات (AMD) في مجال الحوسبة والمعالجة.

ويهدف هذا الاستكشاف والتخطيط إلى المساهمة الفعالة في تمكين بناء بنية تحتية رقمية متكاملة ومتقدمة في المملكة، مما سيعزز بنحو كبير من قدرات الذكاء الاصطناعي المختلفة وتطبيقاته المتنوعة في كافة القطاعات.

#سدايا وشركة "إيه إم دي" توقعان مذكرة تفاهم خلال #منتدى_الاستثمار_السعودي_الأمريكي؛ لتطوير منظومة الذكاء الاصطناعي في المملكة. pic.twitter.com/CcDZ0VwbfL — SDAIA (@SDAIA_SA) May 14, 2025

وتُعدّ هذه المذكرة امتدادًا طبيعيًا للجهود الوطنية الحثيثة التي تبذلها (سدايا) ضمن رؤيتها الإستراتيجية، وتتركز هذه الجهود في تسريع وتيرة تبني التقنيات المتقدمة في المملكة، والاستثمار الأمثل في الشراكات الدولية النوعية، بهدف بناء منظومة متكاملة ومستدامة للذكاء الاصطناعي.

وتسهم هذه المنظومة في رفع جاهزية المملكة للمنافسة عالميًا في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، كما تعزز من مكانتها كمركز إقليمي محوري لإنتاج وتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة في مختلف القطاعات الحيوية.

مناقشات إستراتيجية لتطوير التعاون:

في سياق تعزيز هذه الشراكة، عقد معالي الدكتور عبدالله الغامدي، اجتماعًا في مقر (سدايا) في الرياض مع الدكتورة ليزا سو، والوفد المرافق لها من شركة (AMD).

وركز الاجتماع في مناقشة سبل تطوير التعاون بين الطرفين في ضوء مذكرة التفاهم، مع التركيز على دعم التنوع والابتكار في تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي. كما عُرضت الفرص التي يمكن أن توفرها تقنيات (AMD) في تعزيز قدرات مراكز البيانات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، مما يدعم بناء اقتصاد رقمي مستدام.

واطلع الوفد الزائر خلال هذه الزيارة التفقدية على أبرز إنجازات ومبادرات (سدايا) النوعية في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي، التي تشمل مشاريع ومبادرات تهدف إلى بناء قدرات المملكة في هذا المجال الحيوي.

معالي رئيس #سدايا يلتقي اليوم في مقر الهيئة بالرياض، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة (AMD) العالمية الدكتورة ليزا سو، ويبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي pic.twitter.com/NfhDaQFubJ — SDAIA (@SDAIA_SA) May 14, 2025

كما شاهد الجميع عن كثب متحف (سدايا) التقني، الذي يعرض أبرز الابتكارات، وأعمال فنون (آرثون الذكاء الاصطناعي)، التي تجمع بين الإبداع الفني والتكنولوجيا المتقدمة. واطلعوا أيضًا على جهود الهيئة المستمرة في بناء المدن الذكية، التي تعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية رقمية تدعم جودة الحياة وتعزز الكفاءة في الخدمات.