ديب مايند تكشف عن AlphaEvolve.. نظام ذكاء اصطناعي لحل المسائل العلمية والرياضية

أعلنت شركة ديب مايند DeepMind، ذراع جوجل المتخصصة في تطوير الذكاء الاصطناعي، تطوير نظام ذكاء اصطناعي جديد يحمل اسم AlphaEvolve، يهدف إلى حل المسائل في مجالات الرياضيات وعلوم الحوسبة.

وذكرت الشركة، في بيان رسمي، أن AlphaEvolve يتمتع بقدرة على تحسين بعض البنى التحتية المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي داخل جوجل، مشيرةً إلى أنها بصدد إطلاق واجهة تفاعلية خاصة بالنظام، مع خطط لطرح برنامج وصول مبكر مخصص للأكاديميين المختارين، تمهيدًا لإتاحته على نطاق أوسع لاحقًا.

ويتميّز النظام الجديد بآلية تقييم تلقائية تهدف إلى تقليل ظاهرة “الهلوسة” التي تُعانيها النماذج اللغوية الحديثة، إذ يُنشئ AlphaEvolve مجموعة من الحلول المقترحة لأي مسألة، ثم يُخضعها لتقييم داخلي للتحقق من صحتها ودقتها.

ويعتمد AlphaEvolve على نماذج Gemini المتقدمة، التي تقول DeepMind إنها تمنحه تفوقًا ملحوظًا مقارنةً بالأساليب السابقة المستخدمة في مجالات مشابهة.

ويُشترط على المستخدمين تقديم مسألة محددة للنظام، مع إمكانية إرفاق تعليمات أو معادلات أو شيفرات برمجية أو مراجع علمية، إلى جانب آلية لقياس صحة الحل تلقائيًا عبر صيغة أو معادلة قابلة للتنفيذ.

ومع إمكانياته المتطورة، فإن AlphaEvolve لا يعمل إلا على أنواع محددة من المسائل التي يمكن تقييمها آليًا، مثل مسائل علوم الحاسوب وتحسين الأنظمة، ولا يُعد مناسبًا للمجالات التي تتطلب تفسيرات لغوية أو مفاهيم غير عددية، إذ يقتصر على تقديم الحلول بصيغة خوارزميات.

وفي إطار اختباره، خضع النظام لمجموعة مختارة من 50 مسألة رياضية متنوعة، إذ تمكن من إعادة اكتشاف أفضل الحلول المعروفة في 75% من الحالات، بل ونجح في اقتراح حلول محسّنة في 20% منها، وفقًا لما ذكرته الشركة.

وأظهرت التجارب قدرة AlphaEvolve على تحسين كفاءة مراكز البيانات التابعة لجوجل، إذ استطاع ابتكار خوارزمية تسترجع ما نسبته 0.7% من الموارد الحاسوبية العالمية، واقترح أيضًا تحسينات قللت زمن تدريب نماذج Gemini بنسبة قدرها 1%.

ولا يحقق النظام اكتشافات علمية جذرية، لكنه نجح في اقتراح تحسينات في تصميم شريحة TPU المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي داخل جوجل، وهي تحسينات كانت أدوات أخرى قد أشارت إليها سابقًا.

وترى DeepMind أن AlphaEvolve، شأنه شأن أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة أخرى، يُسهم في تسريع العمل، وتوفير الوقت للخبراء، مما يسمح لهم بالتركيز على أكثر المهام تعقيدًا وإبداعًا.