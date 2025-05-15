تيك توك تعلن مزايا تسهيلات استخدام جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت منصة تيك توك توسيع مجموعة أدوات تسهيلات الاستخدام الخاصة بها بإطلاق مزايا جديدة تشمل وصف الصور بالنص البديل (ALT) اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي، ووضع التباين العالي، ودعم إعدادات النص العريض وفقًا لتفضيلات الجهاز.

وكانت المنصة قد طرحت حديثًا ميزة النص البديل للصور، التي تتيح لصنّاع المحتوى إضافة أوصاف نصية إلى الصور لمساعدة المستخدمين الذين يعتمدون على برامج قراءة الشاشة في فهم المحتوى البصري.

وأما الآن، فتبدأ تيك توك باختبار ميزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوليد النص البديل تلقائيًا، بما يتيح وصف الصور صوتيًا عندما لا يضيف المستخدم النص يدويًا.

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تهدف إلى جعل المنصة أكثر شمولًا للمستخدمين ذوي الإعاقات البصرية، في توجه مشابه لما فعلته إنستاجرام عام 2018، حين بدأت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء أوصاف للصور.

وأما وضع التباين العالي الجديد، فيمكن للمستخدمين تفعيله من خلال خيار “تباين الألوان” ضمن قسم “تسهيلات الاستخدام Accessibility” داخل التطبيق، إذ يعمل على تعزيز ألوان النصوص والرموز والعناصر البصرية في الواجهة، مما يسهل استخدام التطبيق للأشخاص الذين يعانون ضعف البصر أو حساسية تجاه التباين المنخفض.

وأصبح التطبيق يدعم تلقائيًا إعدادات النص العريض الخاصة بالجهاز، ما يعني أن كافة النصوص داخل التطبيق ستُعرض بخط عريض إذا فعّل المستخدم ذلك من إعدادات النظام، في خطوة تُسهم في تحسين قابلية القراءة للمستخدمين الذين يفضلون الخطوط الواضحة بنحو أكبر.

وقالت تيك توك في بيانٍ رسمي: “إننا ندرك أنه عندما يشعر الناس بأنهم مرئيون ومسموعون ومدعمون، فإنهم يصبحون أكثر قدرة على نشر قصصهم، وبناء الروابط مع الآخرين بطرق ذات معنى. ولهذا، نواصل تطوير منتجات تخدم الجميع”.

وتنضم هذه التحديثات إلى مجموعة أدوات تسهيلات الاستخدام الحالية في تيك توك، التي تتضمن مزايا مثل الترجمة التلقائية لمقاطع الفيديو، والوضع الداكن، وتحويل النص إلى كلام، وإمكانية تعديل حجم الخط داخل التطبيق.