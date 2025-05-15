ترامب يضغط على آبل لوقف تصنيع هواتف آيفون في الهند

خلال زيارته إلى قطر، صرّح الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بأنه لا يرغب في انتقال عمليات تصنيع هواتف آيفون إلى الهند، موجّهًا رسالة مباشرة إلى الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك.

وقال ترامب في تصريح له: “كان لديّ خلاف بسيط مع تيم كوك أمس. أنتم تستثمرون 500 مليار دولار، لكنني أسمع الآن أنكم تبنون منشآت في شتى أنحاء الهند. نحن غير مهتمين بوجودكم هناك”.

وأكد ترامب أن شركة آبل ستزيد إنتاجها داخل الولايات المتحدة عقب حديثه مع كوك. وكانت الشركة قد تعهّدت في فبراير الماضي بضخ استثمارات قدرها 500 مليار دولار في السوق الأمريكية خلال السنوات الأربعة المقبلة، لكن احتمالات نقل تصنيع هواتف آيفون إلى الداخل الأمريكي تظل ضعيفة في ظل نقص العمالة والمورّدين والبنية التحتية الصناعية اللازمة.

يُذكر أن آبل كثّفت إنتاجها في الهند خلال السنوات الأخيرة، في محاولة لحد اعتمادها على الصين، خاصةً في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز في أبريل الماضي، فإن الشركة تخطط لتوفير كافة هواتف آيفون المخصصة للسوق الأمريكية من الهند بحلول نهاية عام 2026، وهو ما يتعارض مع توجهات ترامب الجديدة.

وبنحو متوازٍ، تتجه آبل إلى توسيع عمليات الإنتاج في فيتنام، التي تُعد حاليًا مركزًا مهمًا لتصنيع أجهزة الشركة المختلفة، كما تبحث الشركة إمكانية الاستثمار في منشآت تصنيع بإندونيسيا، دون الكشف عن تفاصيل محددة حتى الآن.