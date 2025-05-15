آبل تمهّد لعصر جديد: التحكم في آيفون بإشارات الدماغ فقط

تستعد شركة آبل لإضافة دعم رسمي لتقنية التحكم العقلي في أجهزتها الذكية، مثل هواتف آيفون وأجهزة آيباد ونظارة Vision Pro، وذلك في إطار مزايا تسهيلات الاستخدام التي سوف تضمنها الشركة في نظام iOS 19 وأنظمتها الأخرى أواخر هذا العام، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.

ويأتي هذا التوجه الجديد من خلال شراكة مع شركة Synchron، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا العصبية طوّرت جهازًا يُزرع في الجسم يُعرف باسم “Stentrode”، ويعمل كواجهة بين الدماغ والحاسوب (BCI).

ويتيح الجهاز للأشخاص المصابين بإعاقات حركية شديدة، مثل مرض التصلب الضموري الجانبي (ALS)، التحكم في أجهزة آبل باستخدام إشارات عصبية تُلتقط بالقرب من قشرة الدماغ المسؤولة عن الحركة.

ويُزرَع جهاز Stentrode من خلال الوريد الوداجي ليستقر داخل وعاء دموي على سطح الدماغ، ويحتوي على 16 قطبًا كهربائيًا لالتقاط نشاط الدماغ المتعلق بالحركة دون الحاجة إلى جراحة دماغية مفتوحة. وتُترجم هذه الإشارات لاحقًا إلى أوامر رقمية تتيح للمستخدم التفاعل مع الواجهة.

ومنذ عام 2019، خضع عشرة مرضى لزراعة الجهاز ضمن إطار موافقة تجريبية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. ونجح أحد المشاركين في ولاية بنسلفانيا، وهو مصاب بمرض التصلب الضموري الجانبي ALS وغير قادر على استخدام يديه، في تشغيل أجهزة آبل والتفاعل معها عبر التفكير فقط، وإن كان ذلك أبطأ مقارنةً بأساليب الإدخال التقليدية.

وتُعيد هذه المبادرة إلى الأذهان خطوة آبل في عام 2014 حين أطلقت معيار “Made for iPhone” لدعم الاتصال السلس بين الأجهزة المساعِدة على السمع وهواتف آيفون.

وتسعى الشركة اليوم إلى اعتماد نهج مماثل مع واجهات الدماغ الحاسوبية، بالتعاون مع Synchron، بهدف تطوير معيار موحّد لهذا النوع من الأجهزة.

ومن المتوقع أن تدمج آبل دعم واجهات الدماغ في إطار ميزة “التحكم بالتبديل Switch Control”، وهي ميزة تتيح التحكم بأجهزتها عبر أجهزة إدخال غير تقليدية مثل عصي التحكم أو الأجهزة التكيفية، مع خطط لإطلاق المعيار الجديد خلال أواخر عام 2025.

يُذكر أن نهج Synchron يختلف عن شركات أخرى مثل Neuralink، التي تطور رقاقة تُعرف باسم N1 تحتوي على أكثر من 1000 قطب كهربائي، وهي تُزرع مباشرة في نسيج الدماغ، مما يتيح تحكمًا أكثر تعقيدًا، لتحريك المؤشر وكتابة النصوص بمجرد التفكير.