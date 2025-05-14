هاتف سامسونج Galaxy S25 Edge الجديد.. المواصفات والسعر

كشفت شركة سامسونج أمس عن هاتفها الجديد Galaxy S25 Edge الذي يأتي بتصميم فريد هو الأنحف في تاريخ الشركة، ويدعم مجموعة من المزايا الذكية ويضم كاميرا احترافية، ويمتاز بأداء قوي وفائق السرعة.

يُعدّ هذا الهاتف إضافة جديدة إلى سلسلة Galaxy S25 الرائدة، ويأتي بمواصفات قريبة جدًا من مواصفات باقي الهواتف في السلسلة، لكن ما يتميّز به الهاتف الجديد النحافة الاستثنائية، فهو يأتي بُسمك يبلغ 5.8 ملم فقط.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج Galaxy S25 Edge الجديد وسعره:

التصميم والشاشة

يأتي Galaxy S25 Edge بتصميم أنيق، وبسماكة تبلغ 5.8 ملم، ويزن 163 جرامًا فقط، مما يجعله أنحف هاتف ذكي من سامسونج حتى الآن. ويأتي الهاتف مع إطار مصنوع من التيتانيوم، وتأتي الجهة الأمامية محمية بطبقة زجاجية من نوع Corning Gorilla Glass Ceramic 2، وأما الجهة الخلفية فهي محمية بطبقة زجاجية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2.

وفيما يتعلق بالشاشة، يضم Galaxy S25 Edge شاشة من نوع LTPO AMOLED 2X، ويبلغ مقاسها 6.7 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1440× 3120 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتزًا.

المعالج والأداء

زُوّدت سامسونج هاتفها الجديد Galaxy S25 Edge بإصدار خاص من أحدث معالجات كوالكوم وهو معالج Snapdragon 8 Gen 4 Elite المصمم خصوصًا لهواتف سامسونج الجديدة الرائدة والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر، مما يضمن أداءً فائق السرعة والقوة مع استهلاك منخفض للطاقة.

وفيما يتعلق بسعة ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين الداخلية، يأتي هاتف سامسونج الجديد مع ذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 بسعة تبلغ 256 أو 512 جيجابايت.

يعمل Galaxy S25 Edge بنظام أندرويد 15 مع واجهة المستخدم One UI 7 الجديدة، ويدعم Galaxy AI وهو نظام ذكاء اصطناعي يتضمن مجموعة من المزايا لتحسين الإنتاجية، والترجمة الفورية للمكالمات، وتلخيص النصوص، وتحرير الصور.

وفيما يتعلق بتحديثات نظام التشغيل، سيحصل هاتف سامسونج الجديد على سبع سنوات من تحديثات النظام والتحديثات الأمنية.

الكاميرا

يتميز هاتف Galaxy S25 Edge بنظام كاميرا متطور يعتمد على محرك ProVisual المحسَّن والمدعوم بالذكاء الاصطناعي لتعزيز وضوح الألوان وإبراز التفاصيل؛ مما يمنحك صورًا فائقة الدقة سواء التقطتها في النهار أو الليل.

يضم Galaxy S25 Edge كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الرئيسية تبلغ دقتها 200 ميجابكسل وتأتي مع فتحة قدرها f/1.7، والعدسة الفائقة الاتساع تبلغ دقتها 12 ميجابكسل، وتدعم زاوية تصوير قدرها 120 درجة. وأما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

تدعم الكاميرا الخلفية تصوير مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 8K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية. وقد دمجت سامسونج مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي في الهاتف الجديد، لتسهيل تحرير الصور ومقاطع الفيديو.

البطارية والشحن

يحتوي هاتف Galaxy S25 Edge على بطارية كبيرة بسعة تبلغ 3900 ميلي أمبير في الساعة، وتمتاز بالعمر الطويل. وفيما يتعلق بالشحن، يدعم هاتف سامسونج الجديد الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، ويمكن شحنه حتى نسبة تبلغ 55% خلال 30 دقيقة.

السعر

هاتف Galaxy S25 Edge متاح للطلب الأولي عبر موقع سامسونج الرسمي بسعر قدره 4299 درهمًا إماراتيًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 512 جيجابايت. ويتوفر بثلاثة ألوان مميزة من تدرجات التيتانيوم، هي: فضي تيتانيوم، وأزرق ثلجي تيتانيوم، وأسود تيتانيوم.

المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy S25 Edge الجديد من سامسونج:

Galaxy S25 Edge المعالج إصدار خاص من معالج (Snapdragon 8 Elite) الجديد من كوالكوم، الثماني النوى المُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO AMOLED 2X)، بقياس قدره 6.7 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان فضي تيتانيوم، وأزرق ثلجي تيتانيوم، وأسود تيتانيوم. نظام التشغيل أندرويد 15 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 7. الوزن 163 جرامًا. السعر 4299 درهمًا إماراتيًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 512 جيجابايت.