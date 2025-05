شراكة تقنية.. إنفيديا تزود السعودية بـ 18 ألف رقاقة متطورة للذكاء الاصطناعي

في إعلان مدوٍ خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض، كشف جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، عن صفقة بيع أكثر من 18 ألف رقاقة من أحدث رقاقات الذكاء الاصطناعي التي تنتجها الشركة، لشركة (هيوماين) Humain السعودية.

ويضع هذا الإعلان شركة (هيوماين) في قلب سباق تسلح الذكاء الاصطناعي العالمي، ويؤكد عزم المملكة العربية السعودية على بناء بنية تحتية رقمية متطورة تمكنها من المشاركة الفعالة في صياغة مستقبل هذه التكنولوجيا التحويلية.

وقد جاء هذا الإعلان على هامش زيارة وفد أمريكي رفيع المستوى بقيادة الرئيس دونالد ترامب إلى المنطقة، مع مجموعة من كبار الرؤساء التنفيذيين، مما يعكس الأهمية الإستراتيجية لهذه الشراكة.

تكتسب هذه الصفقة أهمية مضاعفة بالنظر إلى أن رقاقات بلاكويل GB300، التي ستكون الدفعة الأولى من عمليات التسليم، لم يُعلن عنها رسميًا إلا في وقت سابق من ذلك العام، مما يشير إلى الأولوية التي توليها إنفيديا لهذه الشراكة الإستراتيجية.

Tareq Amin and Jensen Huang highlight how the Humain–NVIDIA partnership is enabling compute at scale, powered by advanced AI infrastructure, AI factories, and frontier models.#SaudiUSForum2025 pic.twitter.com/8nSp5nmGqG

— وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) May 13, 2025