شراكة بين “هيئة النقل” و”أوبر” لإطلاق المركبات الذاتية القيادة في السعودية قبل نهاية 2025

في خطوة نوعية تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتبني أحدث التطورات التقنية في قطاع النقل وتمكين التنقل الذكي، وقّعت الهيئة العامة للنقل اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة (أوبر تكنولوجي) Uber Technology، لإطلاق المركبات الذاتية القيادة في المملكة قبل نهاية عام 2025، وذلك برعاية معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل.

وتهدف هذه الشراكة إلى إدماج الابتكارات الحديثة في قطاع النقل وتمكين التنقل الذكي بما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.

وقد وُقّعت هذه المذكرة في العاصمة الرياض على هامش فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، ومثّل الهيئة العامة للنقل في التوقيع الدكتور رميح بن محمد الرميح، رئيس الهيئة، ووقّع عن شركة أوبر دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي للشركة.

وقعت #الهيئة_العامة_للنقل_TGA مذكرة تفاهم مع @Uber؛ بهدف وضع إطار للتعاون الاستراتيجي لتمكين تشغيل المركبات ذاتية في المملكة، حيث من المتوقع إطلاق أولى المركبات ذاتية القيادة عبر تطبيق أوبر خلال العام الحالي 2025 مع وجود مشغلين للسلامة على متن المركبات. pic.twitter.com/Ot5abGs0RA — الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) May 13, 2025

إطلاق تدريجي وآمن للمركبات الذاتية القيادة:

ستبدأ الهيئة العامة للنقل بإطلاق أولى رحلات المركبات الذاتية القيادة عبر تطبيق (أوبر) قبل نهاية عام 2025، بالتعاون مع مزودي خدمات النقل. وفي المرحلة الأولية، ستتضمن هذه الرحلات وجود مشغلين داخل المركبات لضمان أعلى معايير السلامة والجودة.

الاستفادة من شبكة (أوبر) وتوسيع نطاق الوصول:

ستستفيد الشراكة من شبكة أوبر الواسعة والمتطورة لتوجيه الرحلات وتلبية طلبات النقل، وستعمل الهيئة العامة للنقل وشركة (أوبر) مع الشركاء المتخصصين في تكنولوجيا المركبات الذاتية القيادة، لتوسيع نطاق الخدمة وتمكين المزيد من المستخدمين من الاستفادة من هذه التقنية تدريجيًا.

وتتوافق هذه الشراكة الاستراتيجية بنحو كامل مع أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة لمستقبل قطاع التنقل، التي تهدف إلى قيادة تحول جريء وشامل في اقتصاد المملكة وبنيتها التحتية وقطاع النقل الحيوي.

وسيُكمّل إطلاق المركبات الذاتية القيادة في المملكة البنية التحتية الحالية لوسائل النقل التقليدية، كما سيُسهم بنحو فعال في تسريع طرح حلول تنقل سلسة وآمنة ومريحة للسكان والزوار على حد سواء، مما يعزز من جودة الحياة الحضرية ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وقد أكد معالي الدكتور رميح الرميح أن هذه الشراكة تدعم جهود الهيئة لتطوير تقنيات النقل الذكي وتحقيق الأهداف الوطنية في إطار رؤية 2030، مشيرًا إلى أن التعاون مع أوبر سيسهم في تهيئة بيئة تنظيمية تشجع على الابتكار مع ضمان السلامة والجودة.

كما شددت الهيئة العامة للنقل وشركة أوبر على أن السلامة تمثل الأولوية القصوى في هذا المشروع، لذلك يجري العمل المشترك لوضع وتطوير إطار تنظيمي متين يهدف إلى تعزيز سلامة عمليات التنقل بالمجمل، والمساهمة بفعالية في بناء شبكة طرق أكثر أمانًا وتقديم حلول نقل أكثر ذكاءً وشمولية للجميع.