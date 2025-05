إيلون ماسك: السعودية تسمح باستخدام ستارلينك في قطاعي الطيران والملاحة البحرية

شهد منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، الذي عُقد في العاصمة الرياض، جلسة حوارية استثنائية، جمعت بين إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، ومعالي المهندس عبدالله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، وقد عكست هذه الجلسة البارزة عمق ومتانة الشراكة الإستراتيجية المتنامية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار.

استهل معالي الوزير السواحه الجلسة بتأكيد مفاده أن العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تدخل اليوم مرحلة نوعية جديدة، وأوضح أن هذه المرحلة تشهد تحولًا إستراتيجيًا من اقتصاد كان يعتمد بنحو أساسي على موارد الطاقة، إلى اقتصاد معرفي مستقبلي يقوده الابتكار والتقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي. وأشاد معاليه بالدور المحوري الذي يؤديه إيلون ماسك وشخصيات عالمية مثله في تشكيل ملامح هذا التحول التكنولوجي العالمي.

