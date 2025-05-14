إنشاء “منطقة ذكاء اصطناعي” رائدة في السعودية بشراكة بين “هيوماين” و”AWS”

أعلنت شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، وشركة (هيوماين) Humain، السعودية الجديدة المتخصصة في تعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي على المستويين المحلي والعالمي، عن خطط طموحة لاستثمار يتجاوز 5 مليارات دولار أمريكي.

ويهدف هذا الاستثمار الضخم إلى إنشاء (منطقة ذكاء اصطناعي) AI Zone، فريدة من نوعها في المملكة، وذلك في إطار شراكة إستراتيجية تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتقنيات المتقدمة.

تفاصيل المشروع وأهدافه:

ستحتضن هذه المنطقة المتطورة تحت مظلتها بنية تحتية تقنية متخصصة ومتقدمة للغاية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتشمل هذه البنية خوادم فائقة التطور مزودة بأحدث أشباه الموصلات، وشبكات (UltraCluster) الفائقة السرعة لتسريع عمليات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ومعالجتها بكفاءة غير مسبوقة.

بالإضافة إلى ذلك، ستوفر شركة (أمازون ويب سيرفيسز) مجموعة شاملة من خدماتها الرائدة في هذا المجال، بما يشمل: منصات Amazon Bedrock و SageMaker المتقدمة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونشرها، وخدمات تطبيقية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل: (Amazon Q)، الذي يُعدّ مساعدًا ذكيًا متطورًا في مجال البرمجة، مما يدعم بشكل كبير جهود المملكة لترسيخ مكانتها كقوة عالمية رائدة في هذا القطاع الحيوي.

استثمار إضافي لتلبية الطلب المتزايد:

تجدر الإشارة إلى أن شركة (أمازون ويب سيرفيسز) قد أعلنت في وقت سابق خطط لإنشاء منطقة بنية تحتية خاصة بها في المملكة، ومن المقرر إطلاقها في عام 2026، وذلك ضمن استثمار منفصل يبلغ 5.3 مليارات دولار أمريكي.

وتشكل (منطقة الذكاء الاصطناعي) الجديدة استثمارًا إضافيًا ومهمًا يهدف بنحو خاص إلى تلبية طلب خدمات الذكاء الاصطناعي المتقدمة المتزايد محليًا وعالميًا، وذلك في إطار التزام (أمازون ويب سيرفيسز) الطويل الأمد بتوفير بنيتها التحتية المتطورة وخدماتها الرائدة في السوق السعودي.

A new @awscloud AI Zone – built with HUMAIN to fuel the region’s AI future. Together, we’re scaling next-gen solutions, launching an AI agent marketplace, and advancing Arabic Large Language Models with ALLaM and SDAIA.#HUMAINAI #TheEndOfLimits #aPIFcompany pic.twitter.com/D3OW74V7iB — HUMAIN (@HUMAINAI) May 13, 2025

تعزيز قدرات السعودية في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي:

بموجب تفاصيل هذه الشراكة الإستراتيجية، ستقدم شركة (AWS) خبراتها وإمكاناتها المتقدمة في مجال البنية التحتية للحوسبة السحابية، بما يشمل: الخوادم وشبكات الاتصال الفائقة السرعة، بالإضافة إلى مجموعتها المتكاملة من خدمات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في المملكة.

وتشمل هذه الخدمات المتقدمة Amazon Sagemaker AI، و Amazon Bedrock، و Amazon Q، بالإضافة إلى الخدمات المدارة بالكامل لتطوير وتوسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ومع التوفر المرتقب لخدمة (Amazon Bedrock) في المملكة، ستتمكن الشركات والمؤسسات الحكومية من الوصول إلى نماذج ذكاء اصطناعي عالية الكفاءة مقدمة من كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، مما يمكنها من تطوير تطبيقات ذكاء اصطناعي توليدي مبتكرة مع ضمان أعلى مستويات الأمان والخصوصية والالتزام بالاستخدام المسؤول والأخلاقي لهذه التقنية.

وفيما يخص خدمة (Amazon Q)، التي تُعدّ واحدة من أكثر المساعدات الذكية تطورًا في العالم في مجال البرمجة وتطوير التطبيقات، فإنها ستتيح للمنظمات بناء مساعدين افتراضيين مدعومين بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكنهم الإجابة عن الأسئلة المعقدة، وتلخيص المحتوى بكفاءة، وإنشاء مواد متنوعة، وإنجاز المهام المختلفة بناءً على البيانات الخاصة بالمؤسسات.

Today at the Saudi-U.S. Investment Forum, we announced we are partnering with HUMAIN, Saudi Arabia's newly created AI innovation company, to collectively invest $5B+ to build a groundbreaking “AI Zone” in the Kingdom. The AI Zone will bring multiple innovative capabilities to… pic.twitter.com/8XSV84Kzrb — Andy Jassy (@ajassy) May 13, 2025

ومن جانبها، تخطط شركة (هيوماين) للاستفادة القصوى من تقنيات (AWS) المتقدمة في تطوير حلول ذكاء اصطناعي مبتكرة وتقديمها إلى عملائها. كما ستتعاون الشركتان بنحو وثيق لتطوير سوق موحد ومتكامل لوكلاء الذكاء الاصطناعي، بهدف تسهيل عملية الوصول إلى برمجيات الذكاء الاصطناعي ونشرها وإدارتها بكفاءة عالية لصالح الجهات الحكومية السعودية.

دعم نمو النماذج اللغوية الكبيرة باللغة العربية:

تهدف هذه الشراكة الإستراتيجية أيضًا إلى دعم نمو النماذج اللغوية الكبيرة وتطويرها، بما يشمل النماذج العربية المتخصصة (ALLaM)، وتسريع وتيرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في مختلف المؤسسات والقطاعات داخل منطقة الخليج وخارجها.

كما ستساهم هذه الشراكة في تمكين قطاعات اقتصادية رئيسية في المملكة، بما يشمل: القطاعات الحكومية الحيوية وقطاع الطاقة وقطاع الرعاية الصحية وقطاع التعليم، من تسريع وتيرة تحولها الرقمي الشامل، وذلك من خلال تبني أدوات متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح توفير تجارب تعليمية مخصصة للطلاب، وتساعد في الكشف المبكر عن الأمراض الخطيرة، وتعزز مستويات الإنتاجية والكفاءة في مختلف العمليات الإدارية الحكومية، على امتداد سلاسل العمل الأساسية والمساندة.

وسيجري تسريع وتيرة هذه التطبيقات المبتكرة من خلال مركز الابتكار في الذكاء الاصطناعي التوليدي التابع لشركة (AWS)، بالتعاون الوثيق مع شركة هيوماين، مما يتيح لقاعدة واسعة من العملاء، بدءًا من الشركات الناشئة ذات النمو السريع ووصولًا إلى كبرى المؤسسات والجهات الحكومية، تعزيز خريطة أعمالهم ومشاريعهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، بما يضمن تقديم خدمات حيوية للمواطنين والمقيمين بنحو أكثر كفاءة وعدالة، وتحقيق تأثير إيجابي أوسع على مستوى المجتمع ككل.

وفي هذا السياق، أعرب معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، عن تقديره لهذه الشراكة المهمة قائلًا: “نشكر أمازون ويب سيرفيسز على مضاعفة استثمارها في شراكتها الطويلة الأمد مع المملكة. هذا التعاون الجديد مع هيوماين سيرسخ أسس العصر الذكي، ويسرع زخم الابتكار في مختلف القطاعات، وينمي مواهب كوادرنا الوطنية، ويعزز مكانة المملكة العربية السعودية كشريك عالمي رائد في عصر الذكاء الاصطناعي”.

ومن جهته أكد مات جارمان، الرئيس التنفيذي لشركة (AWS)، أن هذا التعاون لتطوير منطقة ذكاء اصطناعي في المملكة يمثل خطوة محورية لتمكين الابتكار في مختلف القطاعات، من خلال حلول AWS المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويعكس في الوقت نفسه التزامنا الراسخ بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة”.

وأضاف قائلًا: “نعمل من خلال هذه الشراكة على تمكين العملاء من الوصول إلى تقنيات سحابية آمنة وفعالة من حيث التكلفة، وتحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي في مختلف أنحاء المملكة، إلى جانب دعم شركة هيوماين في توسيع نطاق أعمالها وخدماتها لتلبية احتياجات العملاء على المستوى العالمي”.

تعزيز قطاع الشركات الناشئة في السعودية بحلول الذكاء الاصطناعي:

لا يقتصر نطاق هذه الشراكة الإستراتيجية على تطوير البنية التحتية والخدمات المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، بل يمتد ليشمل تعاونًا وثيقًا بين AWS وهيوماين لدعم نمو قطاع الشركات الناشئة في المملكة.

ويتحقق ذلك من خلال تزويد رواد الأعمال السعوديين الطموحين بإمكانية الوصول إلى أوسع وأشمل مجموعة من أدوات وتقنيات الحوسبة السحابية المتاحة عالميًا، بالإضافة إلى برامج مخصصة لدعم نمو الشركات الناشئة مثل برنامج AWS Activate، بهدف تسريع وتيرة نمو أعمالهم وتوسيع نطاقها بكفاءة وفعالية.