إنشاء “منطقة ذكاء اصطناعي” رائدة في السعودية بشراكة بين “هيوماين” و”AWS”

أعلنت شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، وشركة (هيوماين) Humain، السعودية الجديدة المتخصصة في تعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي على المستويين المحلي والعالمي، عن خطط طموحة لاستثمار يتجاوز 5 مليارات دولار أمريكي.

ويهدف هذا الاستثمار الضخم إلى إنشاء (منطقة ذكاء اصطناعي) AI Zone، فريدة من نوعها في المملكة، وذلك في إطار شراكة إستراتيجية تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتقنيات المتقدمة.

ستحتضن هذه المنطقة المتطورة تحت مظلتها بنية تحتية تقنية متخصصة ومتقدمة للغاية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتشمل هذه البنية خوادم فائقة التطور مزودة بأحدث أشباه الموصلات، وشبكات (UltraCluster) الفائقة السرعة لتسريع عمليات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ومعالجتها بكفاءة غير مسبوقة.

بالإضافة إلى ذلك، ستوفر شركة (أمازون ويب سيرفيسز) مجموعة شاملة من خدماتها الرائدة في هذا المجال، بما يشمل: منصات Amazon Bedrock و SageMaker المتقدمة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونشرها، وخدمات تطبيقية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل: (Amazon Q)، الذي يُعدّ مساعدًا ذكيًا متطورًا في مجال البرمجة، مما يدعم بشكل كبير جهود المملكة لترسيخ مكانتها كقوة عالمية رائدة في هذا القطاع الحيوي.

تجدر الإشارة إلى أن شركة (أمازون ويب سيرفيسز) قد أعلنت في وقت سابق خطط لإنشاء منطقة بنية تحتية خاصة بها في المملكة، ومن المقرر إطلاقها في عام 2026، وذلك ضمن استثمار منفصل يبلغ 5.3 مليارات دولار أمريكي.

وتشكل (منطقة الذكاء الاصطناعي) الجديدة استثمارًا إضافيًا ومهمًا يهدف بنحو خاص إلى تلبية طلب خدمات الذكاء الاصطناعي المتقدمة المتزايد محليًا وعالميًا، وذلك في إطار التزام (أمازون ويب سيرفيسز) الطويل الأمد بتوفير بنيتها التحتية المتطورة وخدماتها الرائدة في السوق السعودي.

Together, we’re scaling next-gen solutions, launching an AI agent marketplace, and advancing Arabic Large Language Models with ALLaM and SDAIA. #HUMAINAI #TheEndOfLimits #aPIFcompany pic.twitter.com/D3OW74V7iB

A new @awscloud AI Zone – built with HUMAIN to fuel the region’s AI future.

بموجب تفاصيل هذه الشراكة الإستراتيجية، ستقدم شركة (AWS) خبراتها وإمكاناتها المتقدمة في مجال البنية التحتية للحوسبة السحابية، بما يشمل: الخوادم وشبكات الاتصال الفائقة السرعة، بالإضافة إلى مجموعتها المتكاملة من خدمات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في المملكة.

وتشمل هذه الخدمات المتقدمة Amazon Sagemaker AI، و Amazon Bedrock، و Amazon Q، بالإضافة إلى الخدمات المدارة بالكامل لتطوير وتوسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ومع التوفر المرتقب لخدمة (Amazon Bedrock) في المملكة، ستتمكن الشركات والمؤسسات الحكومية من الوصول إلى نماذج ذكاء اصطناعي عالية الكفاءة مقدمة من كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، مما يمكنها من تطوير تطبيقات ذكاء اصطناعي توليدي مبتكرة مع ضمان أعلى مستويات الأمان والخصوصية والالتزام بالاستخدام المسؤول والأخلاقي لهذه التقنية.

وفيما يخص خدمة (Amazon Q)، التي تُعدّ واحدة من أكثر المساعدات الذكية تطورًا في العالم في مجال البرمجة وتطوير التطبيقات، فإنها ستتيح للمنظمات بناء مساعدين افتراضيين مدعومين بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكنهم الإجابة عن الأسئلة المعقدة، وتلخيص المحتوى بكفاءة، وإنشاء مواد متنوعة، وإنجاز المهام المختلفة بناءً على البيانات الخاصة بالمؤسسات.

Today at the Saudi-U.S. Investment Forum, we announced we are partnering with HUMAIN, Saudi Arabia's newly created AI innovation company, to collectively invest $5B+ to build a groundbreaking “AI Zone” in the Kingdom.

The AI Zone will bring multiple innovative capabilities to… pic.twitter.com/8XSV84Kzrb

— Andy Jassy (@ajassy) May 13, 2025