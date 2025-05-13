Material You Expressive.. جوجل تكشف عن تصميم جديد لنظام أندرويد

أعلنت شركة جوجل رسميًا تحديثًا بصريًا جذريًا لتصميم نظام أندرويد، ضمن فعاليات مؤتمر Google I/O 2025، كاشفةً عن لغة التصميم الجديدة “Material You Expressive” التي تأتي امتدادًا لفلسفة التصميم “Material You” التي ظهرت أول مرة مع أندرويد 12، ولكن بطابع أكثر جديد.

ويأتي التصميم الجديد بألوان نابضة وحيوية تملأ واجهات النظام، إلى جانب خطوط بارزة ورسوم متحركة “مرنة” مدعومة بردود فعل لمسية تستجيب لحركة المستخدم، مثل سحب الإشعارات. وستصل هذه الواجهة الجديدة إلى الإصدار التجريبي من أندرويد 16 في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتؤكد جوجل أن التحديث لا يقتصر على المظهر فقط، بل يتضمن عناصر تصميم تساعد المستخدمين على التركيز، وتسهّل التفاعل مع الواجهة، وهو ما يظهر في الصور التي عرضتها الشركة، والتي طغت عليها درجات اللونين الوردي والبنفسجي.

ومن أبرز الإضافات أيضًا دعم ميزة Live Updates التي تعادل ميزة “الأنشطة الحية Live Activities” في هواتف آيفون، إذ تتيح عرض التحديثات الحساسة للوقت ضمن شريط إشعارات دائم، وتقتصر في أندرويد على تطبيقات توصيل الطعام والملاحة وخدمات النقل.

وسيحصل مركز الإعدادات السريعة على تحديث يسمح للمستخدمين بإعادة ترتيب وتغيير حجم الاختصارات، في خطوة تشبه طريقة العرض في نظام iOS.

ويهدف هذا التصميم الجديد إلى جذب فئة الشباب، خاصةً في ظل نمو شعبية هواتف آيفون بين المراهقين في بعض الأسواق. وقد أظهرت بيانات نشرتها جوجل في سابقًا أن 87% من المستخدمين بين 18 و 24 عامًا يفضّلون التصاميم التعبيرية المشابهة لما تقدّمه الشركة الآن.

ومن المتوقع أن يكون التصميم الجديد مجرد خطوة أولى ضمن مساعي جوجل إلى جذب المستخدمين الأصغر سنًا، مع أن التحدي يبقى كبيرًا في منافسة ولاء هذه الفئة لمنتجات آبل.