مقارنة بين أدوات البحث العميق في ChatGPT و Gemini و Perplexity

تقدّم أدوات البحث العميق (Deep Research) المضمنة في روبوتات الدردشة ChatGPT و Gemini و Perplexity إجابات مفصلة لعمليات البحث؛ إذ تقدم تقارير مكوّنة من عدة صفحات بدلًا من الإجابة ببضع جمل أو فقرات.

تعتمد هذه الأدوات على النماذج اللغوية الكبيرة وقدرات البحث عبر الإنترنت وقدرات الاستدلال، مما يجعلها مناسبة للاستخدام كأدوات مساعدة في البحوث العلمية. وعند طلب إجراء بحث عميق في واحد من روبوتات الدردشة، سيستغرق تنفيذ الأمر وقتًا يتراوح بين خمس دقائق ونصف ساعة بحسب الموضوع، ثم يحصل المستخدم على تقرير مفصل عن الموضوع الذي اختاره، وفي الوقت الحالي، يمكن الوصول إلى أدوات البحث العميق في روبوتات الدردشة ChatGPT و Gemini و Perplexity مجانًا لجميع المستخدمين.

لكن معظمنا لا يجري بحوثًا علمية يوميًا. فمتى يمكن أن نستخدم هذه الأدوات، وأي أداة أنسب لك؟

كيف تعمل أدوات البحث العميق؟

يعتمد البحث العميق على النماذج اللغوية الكبيرة، ونماذج الاستدلال الجديدة. وعند إدخال مطالبة (Prompt)، تستخدم أداة البحث نموذج الاستدلال لفهم ما تطلبه. في هذه المرحلة، قد تقدم روبوتات الذكاء الاصطناعي أسئلة توضيحية، وتضع خطة بحث بنفسها، ويمكنك الرد وتعديل الخطة إن أردت.

بمجرد البدء بالبحث، يمكنك متابعة ما تفعله الأداة من خلال الشريط الجانبي (أو علامة تبويب منفصلة إذا كنت تستخدم Perplexity)، حيث ترى عمليات البحث التي تُجريها الأداة، والمستندات التي تطلع عليها، والمعلومات التي تجمعها.

وكما ذكرنا سابقًا، قد يستغرق إعداد التقارير المفصلة حتى 30 دقيقة، ولكن هذا في المواضيع المعقدة فقط. وأما في حال البحث عن مواضيع غير معقدة، فإن أدوات البحث تقدم نتائج خلال مدة تتراوح بين 5 و 10 دقائق، وتُنتج تقارير مفصلة مكونة من صفحتين تقريبًا.

متى يجب استخدام أدوات البحث العميق؟

أفضل وقت لاستخدام أدوات البحث العميق عندما لا تستطيع العثور على الشيء الذي تريده في بحث جوجل، أو عندما لا تريد قضاء وقت طويل في قراءة مجموعة من المقالات الطويلة لتلخيص موضوع معين. وأما إذا كنت تبحث عن إجابات سريعة، فإن البحث العادي في روبوت الذكاء الاصطناعي سيكون أفضل من البحث العميق.

كيفية استخدام أدوات البحث العميق في ChatGPT و Gemini و Perplexity

توفر جميع روبوتات الذكاء الاصطناعي الثلاثة أدوات بحث عميق تعمل بطريقة متشابهة. وكل ما عليك فعله هو كتابة مطالبة (Prompt)، وكلما كانت مُفصلة ستحصل على إجابات أفضل، ثم انقر على زر “البحث العميق” Deep Research، وأرسل الاستفسار. ويمكنك أيضًا تحميل مستندات أو جداول بيانات أو صور لإضافة المزيد من المعلومات.

حدود النُسخ المجانية من أدوات البحث العميق

النُسخ المجانية من أدوات البحث العميق محدودة الاستخدام؛ إذ يُظهر روبوت Perplexity عدد الاستفسارات المتبقية في اليوم دون إظهار العدد الفعلي المسموح للاستفسارات، ويمكنك الترقية إلى الخطة المأجورة بسعر قدره 20 دولارًا شهريًا لإزالة هذه القيود.

وأما Gemini فيسمح بخمسة طلبات شهريًا في النسخة المجانية، و20 طلبًا شهريًا في خطة Gemini Advanced التي تبلغ تكلفة الاشتراك فيها 20 دولارًا شهريًا.

وأما ChatGPT فيسمح لمستخدمي الإصدار المجاني بإجراء خمسة أبحاث شهريًا، وفي حال الاشتراك في خطة ChatGPT Plus بسعر يبلغ 20 دولارًا شهريًا يصل الحد الأقصى لطلبات البحث الشهرية إلى 15 طلبًا.

مزايا أدوات البحث العميق في ChatGPT و Gemini و Perplexity

تقدم أداة البحث العميق في ChatGPT تقارير مباشرة وقوية، وسهلة القراءة، وتحتوي على جميع المعلومات التي تطلبها، دون إضافات. وأما أداة البحث العميق في Gemini فتتميز بإمكانية تعديل خطة البحث قبل تنفيذها، وتكاملها مع خدمات جوجل.

وعند إدخال مطالبة، ينشئ Gemini خطة بحث أولية، ويعرضها للمستخدم ليتمكن من تعديلها أو الموافقة عليها. ولا يطرح أسئلة توضيحية كما يفعل ChatGPT، بل يعتمد على تكامله مع حساب المستخدم في جوجل للحصول على نطاق أوسع من المعلومات.

لكن الأمر السلبي في Gemini أنه يقدم معلومات زائدة غير مفيدة، وخطة البحث الافتراضية تكون غالبًا عامة جدًا. ومع ذلك، فإن إحدى مزاياه أنه يسمح بتحويل التقرير الذي تقدمة أداة البحث العميق إلى بودكاست قصير.

وأما أداة البحث العميق قي Perplexity فتُعدّ الأسرع في تقديم التقارير مقارنة بروبوت ChatGPT و Gemini، وأحيانًا تُجيب خلال دقيقتين فقط، وهي مناسبة بنحو خاص للبحث عن روابط شراء ومنتجات للتسوق.

لكنها لا تطرح أسئلة متابعة، ولا تطلب منك الموافقة على خطة البحث، بل تبدأ بالعمل تلقائيًا. ومع أنها تتميز بالسرعة فإن التقارير التي تقدمها تفتقر إلى العمق، حتى مع كثرة المصادر المرفقة.

أي أداة بحث عميق تناسبك؟

كل أداة تُعدّ أنسب لمهام معينة أكثر من غيرها. وفيما يلي ملخص يساعدك في اختيار الأداة المناسبة:

ChatGPT يقدم تقارير قوية وموجزة، لكنه يواجه بعض الصعوبات في العثور على روابط تسوّق محددة.

Gemini يقدم تقارير شاملة وغنية بالمعلومات، لكنه يميل إلى إضافة معلومات غير مفيدة.

Perplexity هو الأسرع، ويقدم تقارير جيدة في مجالات مثل التسوّق، لكن تقاريره تفتقر إلى التفاصيل مقارنة بالآخرين.