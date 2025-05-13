شراكة تاريخية بين “هيوماين” السعودية و”AMD” لإطلاق بنية تحتية عالمية رائدة للذكاء الاصطناعي

في خطوة طموحة تهدف إلى إعادة تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة (AMD) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية ضخمة مع (هيوماين) Humain، الشركة السعودية الجديدة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، لاستثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة في هذا المجال الحيوي.

وتركز هذه الشراكة في بناء بنية تحتية متطورة للذكاء الاصطناعي، تطمح الشركتان لجعلها الأفضل عالميًا من حيث قابلية التوسع والمرونة والكفاءة في التكلفة.

ويهدف هذا المشروع الإستراتيجي إلى إرساء دعائم قوية لمستقبل الذكاء الاصطناعي العالمي، وذلك من خلال تطوير شبكة واسعة من مراكز الحوسبة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وستعتمد هذه المراكز على أحدث تقنيات (AMD) المتقدمة، وستمتد جغرافيا من المملكة العربية السعودية وصولًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مما يصنع جسرًا رقميًا عالميًا لتمكين تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

تفاصيل الشراكة بين (هيوماين) السعودية و(AMD):

بموجب تفاصيل الاتفاقية، سيضخ الطرفان استثمارات ضخمة تصل إلى 10 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس القادمة، بهدف بناء قدرة حاسوبية ضخمة للذكاء الاصطناعي تصل إلى 500 ميجاواط، وستشكل هذه القدرة الحاسوبية أساسًا متينًا لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة ونشرها على نطاق واسع.

وتتميز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي ستنشأ بموجب هذه الشراكة بأنها ستكون مفتوحة المصدر من حيث التصميم، مما يتيح سهولة الوصول إليها على نطاق واسع. كما ستُحسن هذه البنية التحتية خصوصًا لدعم عمليات الذكاء الاصطناعي المتنوعة، بدءًا من الشركات الكبرى والمشاريع الناشئة وصولًا إلى الأسواق السيادية، مما يعزز من تبني هذه التقنيات الحيوية في مختلف القطاعات.

وستتولى شركة (هيوماين) السعودية مسؤولية الإشراف الكامل على تنفيذ هذا المشروع الضخم، ويشمل ذلك إنشاء مراكز بيانات متطورة تعتمد على أنظمة الطاقة المستدامة لضمان كفاءة العمليات وتقليل الأثر البيئي، بالإضافة إلى ربط هذه المراكز بشبكات الألياف الضوئية العالمية لضمان سرعة نقل البيانات واستقرار الاتصال.

وفي المقابل، ستوفر شركة (AMD) مجموعتها الشاملة من حلول الحوسبة المتخصصة في تسريع عمليات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى منظومة برمجيات الذكاء الاصطناعي المفتوحة المصدر الخاصة به (AMD ROCm)، التي تُعدّ مكونًا أساسيًا لتمكين المطورين والباحثين.

رؤية عالمية لتمكين الذكاء الاصطناعي:

عبرت الدكتورة ليزا سو، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة (AMD)، عن رؤيتها الطموحة لهذه الشراكة قائلة: “لدينا رؤية طموحة لتمكين مستقبل الذكاء الاصطناعي من خلال توفير قدرات حاسوبية مفتوحة وعالية الأداء للمطورين والشركات الناشئة ومشاريع الذكاء الاصطناعي حول العالم، ويشكّل استثمارنا مع شركة (هيوماين) إنجازًا مهمًا في تطوير البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي، وسنتعاون معًا لبناء منصة ذكاء اصطناعي عالمية المستوى توفر الأداء والانفتاح والوصول بمستويات غير مسبوقة”.

ومن جهته، أكد طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة (هيوماين)، الأهمية الإستراتيجية لهذه الشراكة، قائلًا: “هذا ليس مجرد مشروع جديد للبنية التحتية، وإنما يشكّل دعوة مفتوحة إلى المبتكرين في جميع أنحاء العالم للارتقاء بإمكانات الذكاء الاصطناعي. ونسعى من خلاله إلى نشر قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي على أوسع نطاق ممكن، وضمان وصول الجميع إلى بنيته التحتية بما يفتح آفاق الخيال والابتكار”.

تسريع وتيرة الابتكار في مختلف القطاعات:

في إطار التطورات الجارية للشراكة، تشهد مناطق عالمية رئيسية بالفعل عمليات نشر أولية للبنية التحتية المتطورة، ووفقًا للجدول الزمني المحدد، يتجه هذا التحالف الطموح نحو تفعيل قدرة حاسوبية فائقة بحلول أوائل عام 2026، ومن المتوقع أن يعادل أداء هذه القدرة الحاسوبية أداء العديد من حواسيب الإكسافلوب العملاقة، وستعتمد هذه القدرة على أحدث جيل من رقاقات السيليكون المصممة خصوصًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يضمن أداءً وكفاءة غير مسبوقين في معالجة البيانات.

وبالإضافة إلى ذلك، ستُدعم هذه القدرة الحاسوبية من خلال إنشاء مناطق لمراكز بيانات معيارية، مما يوفر بنية تحتية مرنة وقابلة للتوسع لتلبية المتطلبات المتزايدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما ستتوفر مجموعة متكاملة من المنصات البرمجية التي طُورت وفقًا لمعايير مفتوحة وقابلة للتشغيل البيني، مما يسهل عملية تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي المبتكرة ونشرها.

ويمثل هذا التعاون الإستراتيجي قيمة سوقية فريدة من خلال الجمع بين موارد الطاقة الضخمة في المملكة العربية السعودية، والقوى العاملة المتزايدة الجاهزية في مجال الذكاء الاصطناعي، والسياسات الوطنية الطموحة التي تتبنى هذا المجال، مع مجموعة AMD الكاملة والمتكاملة لحلول الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير كبير في تسريع وتيرة الابتكار في مختلف القطاعات وتمكين الجيل القادم من تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.