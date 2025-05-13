سامسونج تكشف رسميًا عن Galaxy S25 Edge.. أنحف هاتف جالاكسي على الإطلاق

كشفت شركة سامسونج الكورية رسميًا عن هاتف Galaxy S25 Edge ليكون خطوة استباقية لمنافسة هاتف آيفون النحيف iPhone 17 Air المتوقع طرحه خريف هذا العام.

ويتميّز الهاتف الجديد بنحافة استثنائية لا تتجاوز 5.8 ملم، ووزن خفيف قدره 163 جرامًا، وهو ما تطلّب تقليص سعة البطارية إلى 3900 ميلي أمبير.

وتدعم البطارية الشحن السلكي بقوة قدرها 25 واطًا، مع وعود بالوصول إلى نسبة شحن قدرها 55% في غضون 30 دقيقة باستخدام شاحن سامسونج الرسمي (الذي لا يأتي في علبة الهاتف)، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي.

ويأتي هاتف Galaxy S25 Edge بشاشة Dynamic AMOLED 2X قياسها 6.7 إنشات بدقة قدرها +QHD ومعدل تحديث متغير يتراوح بين هرتز واحد و 120 هرتزًا، مع زجاج الحماية الجديد Gorilla Glass Ceramic 2.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite for Galaxy، مدعومًا بذاكرة عشوائية قدرها 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية قدرها 256 أو 512 جيجابايت.

وفي الخلف، يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/1.7 وتثبيت بصري OIS يوفّر تقريبًا بصريًا حتى مرتين 2x، بالإضافة إلى كاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 12 ميجابكسل وفتحة عدسة قدرها f/2.2 مع تركيز تلقائي لالتقاط الصور من قرب. وأما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل أيضًا بفتحة عدسة قدرها f/2.2.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 15 مع واجهة One UI 7، ويتميّز بإطار مصنوع من التيتانيوم، ومقاومة للماء والغبار بمعيار IP68.

وتقول سامسونج إنه سيتوفر بعدة ألوان، منها الفضي، والأسود، والأزرق. وتبلغ أبعاد الهاتف الكاملة: 158.2 × 75.6 × 5.8 ملم.

وقد فُتح باب الحجز الأولي لهاتف Galaxy S25 Edge بسعر يبدأ من 1100 دولارًا لإصدار 256 جيجابايت، مع ترقية مجانية إلى إصدار 512 جيجابايت خلال مدة الحجز.