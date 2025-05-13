جوجل تحمي مستخدمي أندرويد من المكالمات الاحتيالية بمزايا جديدة

أعلنت شركة جوجل مجموعة من مزايا الأمان الجديدة المصمّمة لحماية مستخدمي نظام أندرويد من الوقوع ضحايا للمكالمات الاحتيالية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز خصوصية المستخدمين، ومنع التطبيقات الضارة من الوصول إلى الأجهزة.

وتتضمن التحديثات الجديدة منع المستخدمين من تحميل التطبيقات أول مرة من خلال متصفح الويب أو تطبيقات الرسائل أو غيرها من الخدمات في أثناء إجراء مكالمة مع جهة اتصال مجهولة، كما سيُحظر منح أذونات “إمكانية الوصول” لأي تطبيق خلال المكالمة، وهي الأذونات التي قد تتيح للتطبيق التحكم الكامل في الجهاز وسرقة بيانات حساسة.

وفي حال محاولة تعديل هذه الإعدادات في أثناء المكالمة، سيظهر للمستخدم تنبيه يفيد بأن “هذا الإعداد محظور لحماية جهازك”، مع تحذير واضح يشير إلى أن “المحتالين قد يحاولون السيطرة على الجهاز عبر طلب تفعيل أذونات الوصول لتطبيقاتهم”.

وتأتي هذه الخطوات بعد أن كانت جوجل قد منعت سابقًا تعطيل خدمة الأمان “Play Protect” في أثناء المكالمات، مؤكدةً أن كافة أشكال الحماية تلك تتم “في الجهاز نفسه”، مما يجعل من الصعب على المحتالين تنفيذ هجماتهم من خلال الهندسة الاجتماعية أو التطبيقات المشبوهة.

وبدأت جوجل باختبار ميزة جديدة تهدف إلى منع المستخدمين من فتح تطبيقاتهم المصرفية في أثناء مشاركة الشاشة خلال مكالمات الفيديو، وهي ثغرة استغلها بعض المحتالين للتظاهر بأنهم من البنوك أو الجهات الحكومية بهدف سرقة الأموال. وتُطبّق هذه الميزة حاليًا على بعض التطبيقات المصرفية في بعض الدول.

وعند محاولة فتح تطبيق مصرفي في أثناء مشاركة الشاشة، سيظهر للمستخدم تنبيه يحذّر من “احتيال محتمل”، مع خيار لإنهاء المكالمة فورًا. وإذا قرر المستخدم الاستمرار، سيتوجب عليه الانتظار لمدة قدرها 30 ثانية قبل أن يتمكّن من مشاركة شاشة التطبيق المصرفي.

يُذكر أن هذه الميزة ستكون متاحة لأجهزة أندرويد التي تعمل بإصدار أندرويد 11 فما أحدث، في حين تتوفر بقية مزايا الحماية الجديدة في إصدار أندرويد 16.

وتعتمد هذه الخطوات على ما قدّمته جوجل العام الماضي، عندما بدأت باستخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف المكالمات الاحتيالية، وتنبيه المستخدمين بضرورة إنهائها، إلى جانب توسيع تقنيات الكشف عن الرسائل الاحتيالية داخل تطبيق “رسائل جوجل” لتشمل أنواعًا متعددة من أشكال الاحتيال.