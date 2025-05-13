آبل تُطلق تحديث iOS 18.5 بمزايا جديدة

أعلنت شركة آبل بدء طرح تحديث iOS 18.5 لهواتف آيفون، وهو تحديث يجلب عددًا من التحسينات والمزايا الجديدة، أبرزها دعم خدمات الرسائل عبر الأقمار الصناعية عبر هواتف آيفون 13.

ويتيح التحديث لمستخدمي شبكة T-Mobile في الولايات المتحدة تجربة خدمة الرسائل عبر الأقمار الصناعية، التي تعتمد على شبكة ستارلينك Starlink، في كافة إصدارات آيفون 13، ومنها آيفون 13 ميني وآيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس.

وتتوفر هذه الخدمة حاليًا مجانًا للتجربة قبل انتهاء المدة التجريبية في شهر يوليو المقبل. وأوضحت آبل أن الدعم يشمل فقط خدمات الأقمار الصناعية التي توفرها شركات الاتصالات، دون أن يشمل مزايا الأقمار الصناعية الخاصة بها، مثل “الاتصال الطارئ SOS”، والمتاحة بدءًا من إصدارات آيفون 14.

ويضيف التحديث كذلك تحسينات إلى خاصية “مدة استخدام الجهاز Screen Time“، إذ بات بإمكان الآباء تلقي إشعارات عند استخدام أبنائهم الرمز السري الخاص بالتحكم الزمني.

ويضم تحديث iOS 18.5 بعض التعديلات في تطبيق البريد Mail، فضلًا عن دعم ميزة “الشراء عبر آيفون” عند شراء المحتوى من تطبيق التلفاز Apple TV في الأجهزة الخارجية.

ويعمل التحديث أيضًا على إصلاح مشكلة تؤدي إلى عرض شاشة سوداء في تطبيق Apple Vision Pro الخاص بنظارة آبل الذكية لدى بعض المستخدمين.

يُذكر أن آبل أطلقت أيضًا تحديث macOS Sequoia 15.5 لأجهزة ماك، و watchOS 11.5 لساعات Apple Watch، إذ تضمّنا أيضًا عددًا من التحسينات الجديدة.