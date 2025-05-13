آبل تكشف عن مزايا “تسهيلات الاستخدام” الجديدة في أنظمتها

أعلنت شركة آبل مجموعة موسعة من مزايا تسهيلات الاستخدام التي ستصل لاحقًا هذا العام إلى أجهزة آيفون وآيباد وماك وساعة آبل ونظارة Apple Vision Pro، وذلك قبل يومين فقط من اليوم العالمي للتوعية بتسهيلات الاستخدام.

ومن المقرر أن تُطرح هذه المزايا مع تحديثات أنظمة iOS 19 و iPadOS 19 و macOS 16 و watchOS 12 و visionOS 3 التي سيُكشف عنها خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر المطورين WWDC 2025 الذي سوف يُعقد يوم الاثنين 9 يونيو.

ومن أهم المزايا الجديدة ميزة “قارئ تسهيلات الاستخدام Accessibility Reader”، وهي ميزة جديدة على مستوى النظام في أجهزة آيفون وآيباد وماك ونظارة Vision Pro، وهي تُسهّل قراءة النصوص لذوي ضعف البصر أو عُسر القراءة، وتتيح تخصيص نوع الخط واللون والتباعد مع خيارات تفاعلية للتركيز على المحتوى المقروء.

وبات تطبيق المكبّر متاح في أجهزة ماك؛ إذ أصبح بالإمكان استخدام كاميرا ماك أو توصيل آيفون أو كاميرا USB للاقتراب من العناصر المحيطة وقراءة النصوص بسهولة، كما ستصبح ميزة “إشارات الحركة” موجودة في أجهزة ماك، وهي تساعد في تقليل الشعور بالغثيان في أثناء ركوب السيارات.

وأعلنت آبل توفير ميزة “النصوص الحية Live Captions” في ساعاتها الذكية، وهي تسمح بعرض تفريغات نصية لما يرصده مايكروفون هاتف آيفون مباشرةً في شاشة الساعة.

وقدّمت آبل ميزة أخرى تُسمى (Braille Access)، وهي تحوّل أجهزة آيفون وآيباد وماك ونظارة Vision Pro إلى أدوات متكاملة لتدوين الملاحظات بلغة برايل.

وفيما يخص ميزة الصوت الشخصي (Personal Voice)، فقد أصبح إنشاؤه أسرع وأكثر دقة، إذ يمكن للمستخدم تسجيل 10 عبارات فقط ليحاكي الجهاز صوته الطبيعي باستخدام الذكاء الاصطناعي في أقل من دقيقة.

وبات نظام CarPlay يدعم خيار “النص الكبير”، مع تحسينات في ميزة تعرّف الأصوات، مثل بكاء الأطفال أو أصوات سيارات الإسعاف.

وفي متجر آب ستور، أضافت آبل “تسميات تسهيلات الاستخدام” التي تُبرز المزايا الداعمة لتسهيلات الاستخدام داخل التطبيقات والألعاب لتسهيل اختيار أنسبها لاحتياجات المستخدمين.

يُذكر أن هذه التحسينات تعكس التزام آبل المستمر بدعم المستخدمين ذوي الإعاقات، من خلال تطوير أدوات ذكية تضمن تجربة رقمية أكثر سهولة.