آبل تعتزم إطالة عمر البطارية في هواتف آيفون بالذكاء الاصطناعي

تستعد شركة آبل لإعلان مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في نظام التشغيل القادم iOS 19، وذلك خلال مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2025 الذي ينطلق في يونيو المقبل، بحسب ما أفادت به مصادر مطّلعة لوكالة بلومبرغ.

وبحسب التسريبات، فإن النظام المُرتقب سوف يقدّم ميزة متقدمة لإدارة البطارية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ سيحلل أنماط استخدام الهاتف، وتعديل استهلاك الطاقة الخاص بالتطبيقات بما يسهم في إطالة عمر البطارية، كما سيعرض iOS 19 مؤشرًا جديدًا في شاشة القفل يُظهر المدة المتبقية لإتمام شحن الجهاز كاملًا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز مزايا الذكاء الاصطناعي “Apple Intelligence” التي بدأت الشركة طرحها تدريجيًا منذ العام الماضي، ومن المتوقع أن تؤدي دورًا محوريًا في دعم هواتف آيفون القادمة، خاصةً مع التوقعات بالكشف عن هاتف “آيفون آير” ذي التصميم النحيف والبطارية ذات السعة الصغيرة نسبيًا، مما يجعل تحسينات الأداء، وإدارة الطاقة أمرًا بالغ الأهمية.

وإلى جانب ذلك، تعمل آبل على تبسيط تجربة الاتصال بشبكات الواي فاي العامة، إذ سيضيف iOS 19 خاصية جديدة تتيح مزامنة بيانات تسجيل الدخول إلى شبكات واي فاي المقيدة (مثل تلك المستخدمة في الفنادق والمطارات والمقاهي) عبر مختلف أجهزة المستخدم، مثل آيفون وآيباد وماك، وتهدف هذه الميزة إلى تسهيل الاتصال بتلك الشبكات دون الحاجة إلى إدخال البيانات بنحو متكرر في كل جهاز.

ومن المرتقب أن تكشف آبل رسميًا عن هذه التحسينات وغيرها ضمن فعاليات مؤتمر المطورين الذي يُعقد في المدة الممتدة بين 9 و 13 يونيو المقبل.