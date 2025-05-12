مراجعة شاملة لهاتف موتورولا (Moto G Stylus 5G (2025 الجديد

يُعد هاتف موتورولا Moto G Stylus 5G (2025) أحدث إصدار في سلسلة Moto G Stylus، ويجمع بين الأداء القوي، والتصميم الأنيق، والمزايا المتقدمة، ويأتي مع قلم مدمج لتسهيل الكتابة وتدوين الملاحظات. وهذه المزايا تجعل هاتف موتورولا الجديد خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف من الفئة المتوسطة يتميز بمواصفات جيدة ويأتي مع قلم ذكي ويُباع بسعر معقول.

إليك مراجعة شاملة لهاتف (Moto G Stylus 5G (2025 الجديد من موتورولا:

التصميم

يتميز هاتف موتورولا (Moto G Stylus 5G (2025 بتصميم أنيق وتأتي الجهة الأمامية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass 3، والجهة الخلفية مغطاة بطبقة من الجلد الصناعي، ويضم الهاتف إطارًا مصنوعًا من البلاستك.

يبلغ وزن الهاتف 191 جرامًا وتبلغ سماكته 8.3 ملم، ويأتي مزودًا بقلم Stylus مدمج، مما يتيح للمستخدمين تدوين الملاحظات والرسم بدقة. كما يدعم الهاتف معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار، مما يوفر حماية إضافية في الظروف البيئية المختلفة.

الشاشة

يضم هاتف موتورولا شاشة AMOLED بمقاس يبلغ 6.7 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1220 × 2712 بكسلًا، مع كثافة تبلغ 444 بكسلًا لكل بوصة.

وتدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة، وتصل ذروة سطوع الشاشة إلى 3000 شمعة في المتر المربع؛ مما يضمن وضوح الرؤية حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

الأداء والمعالج

يعمل هاتف موتورولا Moto G Stylus 5G بمعالج كوالكوم Snapdragon 6 Gen 3 المصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر، ويأتي مع وحدة لمعالجة الرسومات من نوع Adreno 710. ويسمح هذا المعالج للهاتف بأداء المهام المتوسطة واليومية بكفاءة عالية.

يأتي الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 256 جيجابايت، مع إمكانية الزيادة عبر بطاقة microSDXC.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 15، وسيحصل على تحديثات لنظام التشغيل لمدة سنتين. ويدعم هاتف موتورولا مزية البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي من جوجل Circle to Search، ومزايا متقدمة مرتبطة بالقلم، أبرزها:

إمكانية تحويل الرسومات العادية المرسومة بالقلم إلى صور احترافية عبر مزية Sketch to Image المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

إمكانية كتابة مسألة حسابية بالقلم لتظهر النتائج فورًا باستخدام حاسبة الكتابة اليدوية ( handwriting calculator).

الكاميرا

يضم هاتف موتورولا Moto G Stylus 5G كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الرئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.8 مع دعم التثبيت البصري (OIS) والضبط التلقائي المتعدد الاتجاهات multi-directional PDAF. وأما العدسة الثانية الفائقة الاتساع فتأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وتدعم زاوية تصوير قدرها 120 درجة.

تدعم الكاميرا الخلفية تسجيل الفيديو بدقة تصل إلى 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية. وأما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2، وتدعم أيضًا تسجيل الفيديو بدقة تصل إلى 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

البطارية والشحن

يحتوي هاتف موتورولا الجديد على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 68 واطًا، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا.

السعر

يُباع هاتف موتورولا Moto G Stylus 5G (2025 بسعر قدره 400 دولار، ويتوفر بلونين، هما: البنفسجي (Surf the Web)، والأزرق الداكن (Gibraltar Sea).

هل يستحق الشراء؟

يقدم هاتف موتورولا Moto G Stylus 5G تجربة متكاملة تجمع بين التصميم الأنيق، والأداء القوي، والشاشة الكبيرة والعاليةالسطوع والدقة، مع مزايا إضافية مثل القلم المدمج ومقاومة الماء والغبار.

ويُعدّ هذا الهاتف خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف من الفئة المتوسطة يتمتع بمواصفات قريبة من الهواتف الرائدة ويُباع بسعر يقل عن 500 دولار.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف موتورولا (Moto G Stylus 5G (2025 الجديد:

المواصفات (Moto G Stylus 5G (2025 المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 6 Gen 3) الثماني النوى والمصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (AMOLED)، بقياس قدره 6.7 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. دعم بطاقة microSD يدعم. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 13 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة تصل إلى 4K. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.4. منفذ السماعات 3.5 ملم يدعم. نظام التشغيل أندرويد 15. البطارية 5000 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان البنفسجي، والأزرق الداكن. الوزن 191 جرام. السعر 400 دولار.