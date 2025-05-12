مؤتمر Google I/O 2025.. أبرز التحديثات المُتوقع أن تعلنها جوجل 

يقترب موعد مؤتمر Google I/O، أكبر مؤتمر سنوي للمطورين تنظمه شركة جوجل؛ إذ من المقرر أن يُعقد المؤتمر يومي 20 و21 مايو في مسرح شورلاين في مدينة ماونتن فيو في كاليفورنيا، وسيشهد إعلان منتجات وتحديثات جديدة.

ومن المُتوقع أن تشمل الإعلانات تحديثات لنظام أندرويد ومتصفح كروم، ومحرك بحث جوجل، ومنصة يوتيوب، وروبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي Gemini.

إليك أبرز التحديثات المُتوقع أن تعلنها جوجل في مؤتمر Google I/O 2025:

تحديثات في Gemini ونماذج ذكاء اصطناعي جديدة

من المؤكد أن تعلن جوجل إضافات جديدة إلى عائلة نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة Gemini؛ إذ تشير التسريبات إلى أن نسخة مُحدثة من نموذج Gemini Ultra ستعلنها الشركة قريبًا وهو النموذج الأكثر تقدمًا في سلسلة Gemini.

ومن المُتوقع أن يصاحب هذا التحديث لنموذج Gemini Ultra خطة اشتراك جديدة وأكثر تكلفة. ففي الوقت الحالي تقدم جوجل خطة اشتراك واحدة مأجورة هي Gemini Advanced بسعر قدره 20 دولارًا شهريًا، تتيح الوصول إلى مزايا إضافية في روبوت Gemini. لكن من المُتوقع أن تطلق الشركة قريبًا خطتين جديدتين، هما: Premium Plus و Premium Pro، لكن لا توجد معلومات في الوقت الحالي توضح الفروقات بين هذه الخطط والخطة الحالية.

ومن المُتوقع أيضًا أن تتحدث جوجل عن Astra، وهو مشروع لتطوير تطبيقات ووكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على الفهم اللحظي والمتعدد الوسائط. ومن المُتوقع أيضًا أن تعلن مشروع Mariner، وهو مشروع لتطوير وكلاء ذكاء اصطناعي من جوجل يمكنهم التفاعل والتنقل واتخاذ إجراءات عبر الإنترنت نيابة عن المستخدم.

نظام أندرويد 16

للمرة الأولى تستضيف جوجل هذا العام حدثًا مستقلًا مخصصًا لعرض تحديثات أندرويد تحت عنوان The Android Show، والذي سيُعقد يوم الثلاثاء، قبل أسبوع تقريبًا من مؤتمر I/O.

سيكون التركيز في الإصدار الجديد من نظام أندرويد 16 الذي من المُتوقع أن يأتي مع تحسينات في الإشعارات، مع الاعتماد على نظام تصميم جديد بالكامل يُعرف باسم Material 3 Expressive يقدم إعادة تصميم شاملة لواجهة المستخدم، مع تحسينات كبيرة في الاستجابة وإضافة عناصر تفاعلية بارزة.

وبحسب بعض التقارير، فإن أندرويد 16 سيكون تحديثًا يركز في تحسين تجربة الاستخدام اليومية، إذ سيضيف دعمًا لتقنية Auracast التي تُسهل التبديل بين الأجهزة المتصلة بالبلوتوث، بالإضافة إلى مجموعة جديدة من مزايا إمكانية الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد تتحدث جوجل أيضًا عن مزايا جديدة في نظام Android XR، وهو نظام تشغيل أجهزة الواقع المختلط. بالإضافة إلى Wear OS، وهو نظام التشغيل الخاص بالساعات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء.

إعلانات أخرى

بالإضافة إلى الإعلانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي و Gemini وأندرويد 16، يتضمن الجدول الرسمي لمؤتمر I/O 2025 جلسات مخصصة لإعلان آخر التحديثات في متصفح كروم وخدمة Google Cloud، ومتجر التطبيقات Google Play وأدوات تطوير نظام أندرويد، بالإضافة إلى Gemma، وهي مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة المصدر التي طورتها جوجل.