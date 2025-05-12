بلوتوث 6.1 يُعزّز الخصوصية وكفاءة استهلاك الطاقة

أعلن تحالف Bluetooth SIG إصدار المواصفات الأساسية لإصدار بلوتوث الجديد Bluetooth Core 6.1، التي تجلب تحسينات ملحوظة على مستوى الخصوصية وكفاءة الطاقة ضمن بروتوكول الاتصال اللاسلكي الواسع الانتشار.

وتتضمن أبرز المزايا الجديدة ميزة خصوصية مُحسّنة تعتمد على ما يُعرف بتحديثات العناوين العشوائية (RPA)، التي تُستخدم بدلًا من عنوان MAC الثابت لحماية هوية المستخدم.

وأوضح التحالف أن “عشوائية توقيت تغيّر العناوين تُصعّب كثيرًا على الجهات الخارجية تتبع الأجهزة أو الربط بين نشاطاتها على المدى الطويل”، وذلك في بيان رسمي نُشر عبر موقعه.

وتُعد العناوين الخاصة القابلة للإحلال أو RPA وسيلة ذكية لإخفاء هوية الأجهزة في أثناء الاتصال، إذ تتيح للأجهزة الموثوقة إعادة الاتصال بأمان دون الكشف عن عنوانها الحقيقي.

وحتى الإصدار السابق، كانت هذه العناوين تُحدّث في فواصل زمنية ثابتة غالبًا كل 15 دقيقة، مما يترك مجالًا للهجمات التي تعتمد على التتبع الطويل الأجل.

وأما في بلوتوث 6.1، فقد أصبح توقيت تحديث RPA عشوائيًا ضمن نطاق يتراوح افتراضيًا بين 8 إلى 15 دقيقة، مع إمكانية تخصيص المدة لتكون بين ثانية واحدة وحتى ساعة. وتُولد القيم العشوائية باستخدام مولد أرقام عشوائية معتمد من المعهد الوطني للمعايير والتقنية NIST، مما يُقلل فرص تعقب الأجهزة بسبب غياب أي نمط يمكن استغلاله.

وعلاوةً على ذلك، حسّنت النسخة الجديدة من بلوتوث كفاءة استهلاك الطاقة، إذ باتت شريحة بلوتوث قادرة على تنفيذ عمليات التحديث العشوائي داخليًا دون الحاجة إلى مكونات الجهاز الأخرى.

ويؤدي ذلك إلى تقليل العمليات التي تستهلك المعالج والذاكرة، وهو ما ينعكس إيجابًا على عمر البطارية، خاصةً في الأجهزة الصغيرة مثل الأساور الذكية، وسماعات الأذن، وأجهزة الاستشعار في إنترنت الأشياء.

ومع أهمية هذه التحسينات، فإن تبنّي بلوتوث 6.1 فعليًا في الأجهزة سيستغرق وقتًا، إذ من غير المتوقع أن تظهر أولى الشرائح الداعمة لهذه المواصفات قبل عام 2026.