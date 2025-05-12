السعودية تطلق شركة “هيوماين” لتعزيز الريادة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي 

في خطوة إستراتيجية طموحة تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي رائد في مجال الذكاء الاصطناعي، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، إطلاق شركة (هيوماين) Humain.

وتُعدّ (هيوماين) شركة جديدة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وتتمثل مهمتها الأساسية في تطوير حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة وإدارتها، والاستثمار بنحو إستراتيجي في منظومة هذا القطاع الحيوي والمتنامي.

(هيوماين).. قيادة عليا وطموحات عالمية في تطوير الذكاء الاصطناعي:

تتمتع شركة (هيوماين) بأهمية استثنائية كون سمو ولي العهد يرأس مجلس إدارتها، مما يعكس الأولوية القصوى التي توليها القيادة الرشيدة لتطوير قدرات المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ستوفر شركة "هيوماين" #إحدى_شركات_الصندوق، منظومة متكاملة للحلول المرتبطة بالاقتصاد الرقمي في مختلف القطاعات الإستراتيجية، مثل الطاقة والرعاية الصحية والصناعة والخدمات المالية. pic.twitter.com/qNwbKHBISD — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) May 12, 2025

وستعمل الشركة على تقديم أحدث النماذج والتطبيقات المتطورة للذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك تطوير أحد أفضل النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) باللغة العربية، مما يسد فجوة مهمة في هذا المجال ويعزز المحتوى الرقمي العربي.

بالإضافة إلى ذلك، ستركز شركة (هيوماين) في تطوير الجيل الجديد من مراكز البيانات المتطورة، وإنشاء بنية تحتية قوية للحوسبة السحابية، وهما عنصران أساسيان لدعم نمو تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوسعها.

وتهدف الشركة إلى تمكين القدرات في مجال تطوير تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي ليس فقط محليًا، بل أيضًا على المستويين الإقليمي والدولي، مما يفتح آفاقًا واعدة وجديدة في الاقتصاد الرقمي للمملكة والمنطقة.

إستراتيجية الصندوق لتعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي:

يولي صندوق الاستثمارات العامة السعودي وعدد من الشركات التابعة لمحفظته اهتمامًا استراتيجيًا بتعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي في المملكة من خلال القيام باستثمارات نوعية وعقد شراكات دولية فاعلة.

وتستفيد هذه الجهود من المزايا الفريدة التي تتمتع بها المملكة، وعلى رأسها الموقع الجغرافي الإستراتيجي الذي يربط بين ثلاث قارات، مما يسهل الربط بين شبكات التواصل ويوفر ميزة تنافسية في سرعة معالجة الكميات الضخمة من البيانات اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما تساهم معدلات النمو الاقتصادي المتزايدة في المملكة، وارتفاع نسبة فئة الشباب السعودي الشغوف بالتقنيات الحديثة، في دعم عمليات بناء القدرات المحلية وتعزيز البحث والابتكار في مختلف تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تعزيز التنافسية العالمية وريادة المملكة في الذكاء الاصطناعي:

تنسجم إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي بنحو كامل مع أهدافه الأوسع بدعم جهود التنمية الشاملة والتنويع الاقتصادي المستدام في المملكة، وتهدف بنحو خاص إلى تعزيز تنافسية المملكة على الصعيد العالمي في هذا القطاع الإستراتيجي.

ويُشار إلى أن المملكة قد حققت بالفعل إنجازًا مهمًا بتصدرها معيار الإستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي عالميًا في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي لعام 2024، مما يعكس الرؤية الطموحة والجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة في هذا المجال.

دور (هيوماين) في دعم المبادرات وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي:

ستؤدي شركة (هيوماين) دورًا محوريًا في دعم مختلف المبادرات الوطنية المتعلقة بإنشاء مراكز البيانات المتطورة والأجهزة المتخصصة في معالجة بيانات الذكاء الاصطناعي وتطويرها.

كما ستركز الشركة في تسريع عملية تبني وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية والإستراتيجية في المملكة، مع توفير منظومة متكاملة من الحلول المبتكرة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي في قطاعات مثل: الطاقة، والرعاية الصحية، والصناعة التحويلية، والخدمات المالية.

بالإضافة إلى ذلك، ستعمل (هيوماين) على تعزيز جهود التطوير المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي مع الحرص الشديد على حماية الملكية الفكرية للابتكارات السعودية.

من البنية التحتية إلى الحلول الذكية، منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة تشمل مراكز بيانات متقدمة، وخدمات متطورة للبنية التحتية والحوسبة السحابية، ونماذج مبتكرة، وتطبيقات وحلول رائدة في عالم الذكاء الاصطناعي.#HUMAINAI #آفاق_لا_حدود_لها #إحدى_شركات_الصندوق pic.twitter.com/alrhH5i28U — HUMAIN (@HUMAINAI) May 12, 2025

وتهدف الشركة إلى تحقيق تطلعات المملكة الطموحة في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي، التي تشمل ترسيخ موقع المملكة كمركز عالمي رائد لتمكين أفضل تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وجذب الفرص الاستثمارية النوعية واستقطاب أفضل الكفاءات المتخصصة في هذا القطاع من داخل المملكة وخارجها، مما يعزز من قدرات المملكة التنافسية على الساحة العالمية.