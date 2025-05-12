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إنجاز جديد.. حجم سوق الاتصالات والتقنية السعودي يبلغ 180 مليار ريال في عام 2024

12 مايو 2025آخر تحديث: 12 مايو 2025
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إنجاز جديد.. حجم سوق الاتصالات والتقنية السعودي يبلغ 180 مليار ريال في عام 2024

شهدت العاصمة السعودية الرياض اليوم انطلاق فعاليات النسخة الحادية عشرة من (منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية 2025)، بحضور معالي المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

وجمع المنتدى نخبة من الخبراء والمتخصصين وقادة القطاع، وشكل منصة رئيسية للكشف عن أهم الإنجازات والمؤشرات المالية والتقنية لقطاع الاتصالات والتقنية في المملكة العربية السعودية، مع التركيز في النمو المتسارع والتحولات التقنية في ظل رؤية المملكة 2030.

نمو قياسي للسوق وريادة في سرعة الإنترنت المتنقل:

إنجاز جديد.. حجم سوق الاتصالات والتقنية السعودي يبلغ 180 مليار ريال في عام 2024

كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية خلال المنتدى عن تحقيق إنجاز لافت بوصول حجم سوق الاتصالات والتقنية في المملكة إلى 180 مليار ريال سعودي خلال عام 2024، ويعكس هذا الرقم نموًا سنويًا مركبًا بلغ 7.5% على مدى السنوات الخمس الماضية، مما يؤكد جاذبية القطاع وقدرته على التوسع المستمر.

وقد افتتحت أعمال المنتدى بعرض شامل لمؤشرات الأداء لقطاع الاتصالات والفضاء والتقنية، قدمه المهندس ثامر الخويطر، المدير العام للتنظيمات في هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وكشف فيه عن تحقيق المملكة إنجازًا لافتًا في مجال سرعة الإنترنت المتنقل، إذ بلغ المتوسط 129 ميجابت في الثانية، مما يضع المملكة في المرتبة الرابعة على مستوى دول مجموعة العشرين لعام 2024 في هذا المؤشر الحيوي.

وبالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد اشتراكات الاتصالات المتنقلة في المملكة 68.2 مليون اشتراك بنسبة نمو سنوي وصلت إلى 7%. وفي تطور ملحوظ آخر، كشف المهندس الخويطر، عن بلوغ حجم سوق الفضاء في المملكة خلال عام 2024 ما يقرب من 7.1 مليارات ريال، مما يشير إلى الاهتمام المتزايد بهذا القطاع الإستراتيجي.

التحول التقني في عصر الذكاء الاصطناعي:

شهد المنتدى تقديم عرض بعنوان: (التحول التقني في المملكة العربية السعودية في عصر الذكاء الاصطناعي)، قدمه رانجيت راجان، نائب الرئيس للأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في شركة IDC، وتناول فيه أبرز الأرقام المتعلقة بسوق الاتصالات والتقنية في المملكة، والتحولات الجذرية المصاحبة المتعلقة بالحوسبة السحابية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتزايدة، والجوانب الأخرى المتنوعة لهذا القطاع الديناميكي.

وفي العرض الثالث، قدم جاسم الجبران، رئيس قسم الأبحاث في الجزيرة كابيتال، تحليلًا ماليًا كشف عن وصول حجم أصول الشركات المدرجة في قطاعي الاتصالات والتقنية إلى 255 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي إيراداتها 128 مليار ريال.

كما بلغت القيمة السوقية لشركات الاتصالات والتقنية المدرجة في السوق المالية السعودية نحو 427 مليار ريال، مما يعكس ثقة المستثمرين بهذا القطاع الحيوي.

جلسة حوارية حول الأداء المالي:

عقب العروض الرئيسية، أقيمت جلسة حوارية ناقشت الأداء المالي للقطاع في أرقام، شارك فيها كل من جاسم الجبران، رئيس قسم الأبحاث في الجزيرة كابيتال، ومحمد الجبالي، نائب الرئيس لعلاقات المستثمرين في شركة موبايلي، ويزن التركي، نائب الرئيس للميزانية والتخطيط المالي – قطاع المالية في شركة اتحاد عذيب للاتصالات. وقد ركزت الجلسة في تحليل الأداء المالي واستشراف الفرص الاستثمارية المستقبلية في القطاع.

ريادة السعودية في الاتصالات المتنقلة:

قدم عمرو هاشم، مدير السياسات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA)، عرضًا بعنوان: (الاتصالات المتنقلة: مؤشرات واقعية ورؤى تنموية مستقبلية)، أكد فيه مكانة المملكة المتقدمة عالميًا في الاتصالات المتنقلة والتقدم الكبير، الذي حققته في نشر شبكات الجيل الخامس (5G).

تقرير إنترنت المملكة 2024:

اختتمت أعمال المنتدى بعرض قدمه المهندس مصعب العمار، مدير إدارة تطوير تقنيات الإنترنت في هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، عرض فيه النسخة الرابعة من (تقرير إنترنت المملكة 2024).

وتناول التقرير بالتفصيل استخدامات الإنترنت المتزايدة في المملكة ونموها المطرد، بالإضافة إلى تقديم مؤشرات ومعلومات دقيقة تتعلق بنمط وسلوك المستخدمين وتفضيلاتهم في الفضاء الرقمي. كما عرض التقرير أكثر التطبيقات استخدامًا وتحميلًا في المملكة، بالإضافة إلى معدلات استهلاك البيانات لدى الأفراد، مما يوفر رؤى قيمة للجهات العاملة في القطاع.

ختامًا؛ يؤكد منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية 2025 الدور الحيوي الذي يؤديه هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التحول الرقمي، فمن خلال استعراض الأرقام والمؤشرات، يبرز المنتدى التزام المملكة بتطوير بنية تحتية تقنية متطورة، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا.

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12 مايو 2025آخر تحديث: 12 مايو 2025
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