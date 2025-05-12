أهم مزايا الأمان المدمجة في هواتف آيفون وكيفية استخدامها

تُعرف شركة آبل بالتزامها الصارم بحماية خصوصية المستخدمين، من خلال تقليل جمع البيانات إلى أدنى حد ممكن. كما تهتم بتعزيز أمان المستخدمين، عبر دمج العديد من مزايا الأمان في أجهزتها، بدءًا من أدوات المساعدة في الحالات الطارئة وصولًا إلى تقنيات تمنع التتبع والمراقبة.

وتضم هواتف آيفون مجموعة من المزايا المصممة لحماية المستخدم وضمان سلامته. وفيما يلي سنذكر أبرز هذه المزايا وكيفية استخدامها:

الاتصال بالطوارئ (Emergency SOS)

إذا كنت في خطر أو تواجه حالة طبية طارئة، يتيح لك هاتف آيفون طلب المساعدة بسرعة عن طريق الاتصال التلقائي بخدمات الطوارئ؛ إذ يتصل الهاتف برقم الطوارئ المحلي اعتمادًا على موقعك الجغرافي، حتى لو كنت مسافرًا. ولا حاجة إلى معرفة رقم الطوارئ في كل بلد.

هناك طريقتان لتفعيل الاتصال التلقائي:

الضغط المستمر على زر التشغيل الجانبي مع زر رفع مستوى الصوت.

الضغط على زر التشغيل الجانبي خمس مرات بسرعة.

تعمل مزية الاتصال بالطوارئ عبر الشبكة الخلوية، أو شبكة الواي فاي، أو الأقمار الصناعية في طرز iPhone 14 والطرز الحديثة، وفي حال عدم وجود شريحة SIM، تبقى مزية الاتصال عبر الأقمار الصناعية متاحة، وتتعطل مزية الاتصال التلقائي.

الهوية الطبية (Medical ID)

تعرض الهوية الطبية أو المعرّف الطبي (Medical ID) معلوماتك الصحية للمسعفين في حال تعرضت لحادث، ومن المفيد تحديثها باستمرار. وتتضمن الهوية الطبية المعلومات التالية:

الاسم والعمر والصورة الشخصية والطول، والوزن.

فصيلة الدم، والمشكلات الصحية التي تعانيها، والأدوية التي تستخدمها، واللغات التي يمكنك التحدث بها.

الأرقام التي يجب الاتصال بها في الحالات الطارئة.

يمكنك إعداد الهوية الطبية بالانتقال إلى تطبيق الصحة (Health) مباشرة، ثم انقر على صورة ملفك الشخصي، ثم انقر على زر (الهوية الطبية) Medical ID، ثم أدخل البيانات المطلوبة.

في حالات الطوارئ، يمكن الوصول إلى الهوية الطبية من شاشة القفل مباشرة بالطريقة التالية:

اسحب إلى الأعلى للوصول إلى شاشة إدخال رمز المرور، ثم اضغط على زر (الطوارئ) Emergency، ثم اختر (الهوية الطبية) Medical ID.

اكتشاف الاصطدام (Crash Detection)

يمكن للمستشعرات المدمجة في هواتف آيفون بدءًا من طرز iPhone 14 اكتشاف حوادث السيارات وإبلاغ الطوارئ تلقائيًا. وتكون هذه المزية مفعلة تلقائيًا، لكن يمكن التحقق من ذلك بالانتقال إلى (الإعدادات) Settings، ثم اختر (الطوارئ SOS) (Emergency SOS)، ثم (الاتصال بعد حادث شديد) Call After Severe Crash.

وفي حال اكتشف الهاتف التعرض لحادث، يصدر إنذارًا وعدًّا تنازليًا قبل إجراء مكالمة مع خدمات الطوارئ؛ مما يتيح إلغاءها إن لم يكن هناك حادث فعلي.

مشاركة الموقع (Location Sharing)

يمكنك مشاركة موقعك الجغرافي في أي وقت مع أصدقاء أو أفراد الأسرة الذين تثق بهم عبر تطبيق (Find My)، ليتمكنوا من تتبع مكان وجودك، ويمكن مشاركة الموقع لمدة ساعة، أو حتى نهاية اليوم، أو بنحو دائم.

يمكنك تفعيل هذه المزية بالانتقال إلى تطبيق (Find My)، ثم تبويب (الأشخاص) People، ثم الضغط على زر “+” لاختيار جهة الاتصال التي ترغب في مشاركة موقعك معها.

مزية تسجيل الوصول (Check In)

إذا كنت لا تريد مشاركة موقعك طوال الوقت، لكن ترغب في إشعار شخص ما عند الوصول إلى وُجهة معينة، فإن مزية تسجيل الوصول (Check In) توفر هذا الخيار.

تسمح هذه المزية باختيار جهة اتصال لترى موقعك الحالي، ووجهتك، والمدة التقريبية للوصول. وينتهي عمل المزية تلقائيًا عند الوصول إلى الوجهة. أو تطلب تأكيدًا بالوصول خلال 15 دقيقة بعد انتهاء الوقت المحدد للوصول، وإذا لم يتم الرد، يتلقى الشخص المختار تنبيهًا ويتضمن المعلومات التالية:

موقعك الأخير، وآخر مرة فتحت فيها هاتف آيفون، ووضع الاتصال، ومستوى شحن البطارية.

وهذه البيانات لا تتم مشاركتها مع جهة الاتصال إلا إذا لم تستجب للتنبيهات. ويمكن تفعيل مزية (Check In) بالانتقال إلى تطبيق الرسائل، ثم اختيار محادثة مع الشخص الذي ترغب في أن يعرف وقت وصولك إلى وجهتك، ثم الضغط على زر “+”، ثم اختيار (Check In).