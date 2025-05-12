آبل تُخطّط لإطلاق آيفون منحني بهيكل زجاجي كامل

كشفت تقارير جديدة أن شركة آبل تعمل على تطوير تصميم ثوري لهاتف آيفون من المقرر إطلاقه عام 2027، وهو يتميز بهيكل زجاجي شبه كامل وشاشة منحنية دون أي فتحات للكاميرا أو الحساسات، وذلك تزامنًا مع الذكرى العشرين لإطلاق أول هاتف آيفون.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن هذا الهاتف سيكون مختلفًا كليًا من ناحية التصميم، ويهدف إلى تقديم تجربة عرض تمتد من الحافة إلى الحافة دون انقطاع.

ويأتي هذا بالتزامن مع تقرير سابق نشره موقع “ذا إنفورميشن” أشار إلى أن أحد إصدارات آيفون لعام 2027 سيضع الكاميرا الأمامية أسفل الشاشة مباشرة.

وأورد تقرير سابق من موقع The Elec أن آبل تعمل مع شركائها لتطوير شاشة بلا حافات، لكنها لن تعتمد التصميم المنحني الجانبي المألوف في بعض هواتف سامسونج وفيفو.

وتستند التوقعات بشأن التصميم الزجاجي المنحني إلى براءات اختراع سابقة لآبل، منها واحدة تعود إلى عام 2019، تصف هاتفًا يحيط به الزجاج في حلقة متصلة.

وإلى جانب تغييرات هاتف آيفون، أفادت وكالة بلومبرغ بأن عام 2027 سوف يشهد منتجات ثورية من آبل، مثل أول هاتف آيفون قابل للطي، ونظارات ذكية منافسة لنظارات Ray-Ban Meta، بالإضافة إلى نسخ جديدة من سماعات AirPods وساعة Apple Watch مزوّدة بكاميرات.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن آبل قد تكشف عن روبوت منزلي يوضع على الطاولات، يتمتع بمساعد ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي وله “شخصية مستقلة”، وفقًا للتقرير.

وفي سياق متصل، يُتوقع أن تطلق آبل نسخة جديدة من مساعدها الصوتي سيري مدعومًا بنموذج لغوي ضخم LLM، إلى جانب شرائح ذكاء اصطناعي جديدة لمعالجة البيانات عبر خوادمها.

ويبدو أن عام 2027 سيكون مفصليًا في تاريخ آبل، مع إطلاق أجهزة وتقنيات تعكس طموحات الشركة في إعادة تشكيل مستقبل الهواتف والأجهزة الذكية.