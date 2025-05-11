نظام iPadOS 19.. أهم المزايا الجديدة القادمة إلى أجهزة آيباد اللوحية

تستعد آبل للكشف عن مجموعة من التحديثات الكبيرة في أنظمة تشغيل أجهزتها، وهي: iOS 19 و iPadOS 19 و macOS 16 و watchOS 12 و visionOS 3. وذلك خلال مؤتمر WWDC 2025 المقرر انعقاده في 9 يونيو المقبل في مقر الشركة في كاليفورنيا، ويستمر حتى 13 يونيو.

في هذا المقال سنتحدث عن الإصدار الجديد من نظام تشغيل أجهزة آيباد اللوحية iPadOS 19، وسنذكر أبرز المزايا الجديدة المُتوقع إضافتها إلى أجهزة آيباد عبر التحديث القادم.

شريط القوائم (Menu Bar)

هناك العديد من أدوات تعزيز الإنتاجية المتوفرة في حواسيب ماك لكنها غير متوفرة في أجهزة آيباد، ومنها شريط القوائم (Menu Bar). ووفقًا للتقارير المسربة من Majin Bu، سيتضمن التحديث الجديد من نظام التشغيل أجهزة آيباد iPadOS 19 شريط قوائم يشبه الموجود في نظام macOS.

ومن المُتوقع أن يشبه شريط القوائم في iPadOS 19 نظيره في حواسيب ماك من حيث الشكل وطريقة العمل، مع بعض التغييرات البسيطة ليصبح مناسبًا لأجهزة آيباد.

وتُشير التقارير نفسها إلى أن شريط القوائم سيظهر تلقائيًا عند توصيل لوحة المفاتيح Magic Keyboard بجهاز آيباد، لكن من المُتوقع أن يكون متاحًا أيضًا للمستخدمين الذين يعتمدون على اللمس فقط.

إصدار جديد من مدير النوافذ (Stage Manager 2.0)

من المُتوقع أن تركز آبل في المزايا الخاصة بتعدد المهام في نظام iPadOS 19. وكانت آخر تغييرات كبيرة قدمتها آبل إلى أجهزة آيباد فيما يتعلق بتعدد المهام هي مزية “Stage Manager”. ومن المُتوقع أن يتضمن iPadOS 19 نسخة مُحسنة من واجهة تعدد المهام تحمل اسم “Stage Manager 2.0”.

تحسينات في سيري مدعومة بالذكاء الاصطناعي

من المُتوقع أن يحصل نظام iPadOS 19 على تحديثات لمساعد آبل الذكي سيري مثل نظام iOS 19، ومن المزايا الجديدة المُتوقعة في سيري:

إمكانية القيام بمجموعة واسعة من الإجراءات الجديدة داخل التطبيقات.

الوعي بما يظهر على الشاشة.

إمكانية القيام بمهام متعددة في أكثر من تطبيق بأمر صوتي واحد.

كان من المقرر أن تُطلق هذه التحسينات ضمن iPadOS 18، لكن آبل أخّرت طرحها بعد أن تبين أنها غير مستقرة بالقدر الكافي.

تصميم جديد لعناصر واجهة المستخدم

من المحاور الرئيسية في تحديثات أنظمة التشغيل الخاصة بأجهزة آبل هذا العام إعادة التصميم، ومن المُتوقع أن يتضمن iPadOS 19 تغييرات في التصميم تركّز في تحسين التناسق وسهولة الاستخدام، بالإضافة إلى إضافة تأثير شبه شفاف إلى عناصر الواجهة مستوحى من نظام visionOS.