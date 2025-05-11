كشفت شركة نوثينج عن هاتفها الجديد CMF Phone 2 Pro الذي يُعدّ من أبرز الهواتف المتوسطة في الوقت الحالي، فهو يجمع بين التصميم الجذاب، والأداء القوي، والمزايا الذكية، كما يأتي مع مجموعة مميزة من الملحقات التي يمكن إضافتها إلى الجهة الخلفية لتخصيص مظهر الهاتف.

حصل الهاتف الجديد على مجموعة من التحسينات والترقيات في التصميم، والمتانة ونظام التصوير مقارنة بالطراز السابق، ولتتعرف مواصفاته ومزاياه، سنقدم في هذا المقال مراجعة شاملة لهاتف CMF Phone 2 Pro الجديد من نوثينج.

التصميم والشاشة

يأتي CMF Phone 2 Pro بتصميم عصري مع واجهة خلفية قابلة للتبديل تتيح للمستخدمين تخصيص شكل الهاتف حسب أذواقهم، وهو ما يميّزه عن غالبية الهواتف المنافسة. ومن الملحقات التي يمكن تثبيتها على الجهة الخلفية، عدسات الكاميرا القابلة للتبديل، ومحفظة مع حامل مدمج، وغطاء خاص يُثبت على الجهاز ويعمل كموصل مغناطيسي. وتتوفر الأغطية بخامات مختلفة مثل الجلد الصناعي والمطاط، ويمكن شراءها بنحو منفصل.



يأتي الهاتف في هيكل سميك لكنه خفيف الوزن؛ إذ يبلغ سُمكه 7.8 ملم ويزن 185 جرامًا، وقد حسّنت الشركة متانة الهاتف مقارنة بالطراز السابق، فهو يدعم معيار IP54 لمقاومة الماء والغبار مقارنةً بمعيار IP52 في الإصدار السابق.

وفيما يتعلق بالشاشة، يضم هاتف نوثينج الجديد شاشة كبيرة بقياس قدره 6.77 بوصات من نوع AMOLED، وتوفر ألوانًا مشبعة وتباينًا عاليًا. وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا؛ مما يعزز سلاسة التمرير واللعب. وتمتاز الشاشة أيضًا بسطوع يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع؛ مما يسمح برؤية محتوى الشاشة بوضوح تحت أشعة الشمس المباشرة.



الأداء والمعالج

يعمل هاتف CMF Phone 2 Pro بمعالج MediaTek Dimensity 7300 Pro المُصنّع بتقنية تبلغ 4 نانومتر، وهو معالج حديث يوفر توازنًا ممتازًا بين الأداء واستهلاك الطاقة. ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع Mali-G615 MC2، وهو قادر على تشغيل معظم الألعاب المتوسطة بكفاءة عالية.



يوفر هذا المعالج أداءً أسرع بنسبة قدرها 10% وتحسينًا في معالجة الرسومات بنسبة قدرها 5% مقارنةً بمعالج Dimensity 7300 المُستخدم في الجيل الأول من الهاتف.

يأتي الهاتف الجديد مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 128 أو 256 جيجابايت، ويدعم زيادة سعة التخزين عبر بطاقة الذاكرة الخارجية (microSDXC). ويعمل CMF Phone 2 Pro بنظام أندرويد 15 وواجهة Nothing OS 3.2، وقد وعدت الشركة بثلاث سنوات من تحديثات نظام التشغيل والتحديثات الأمنية.

ومن المزايا الفريدة في هذا الهاتف “المفتاح الأساسي” (Essential Key) وهو مفتاح على الجانب الأيمن يمكن استخدامه لحفظ المحتوى الظاهر على الشاشة، وتسجيل الأفكار والملاحظات؛ اذ يمكن للمستخدم الضغط عليه مرة واحدة لالتقاط صورة للمحتوى الظاهر على الشاشة، أو الضغط مطولًا لتسجيل ملاحظات صوتية.

بعد ذلك، تُنظم مزية “Essential Space” الجديدة كل ما سجله المستخدم تلقائيًا وتصنفه، كما تقدم اقتراحات مخصصة، وملخصات، وكل ذلك بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

الكاميرا

يُعد نظام التصوير من أبرز نقاط القوة في الهاتف، فهو يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الرئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل تضم مستشعرًا من سوني، وتقدم لقطات عالية الجودة في الإضاءة الجيدة، مع تفاصيل دقيقة وألوان واقعية.

وأما العدسة الثانية فهي عدسة مقربة بدقة قدرها 50 ميجابكسل تدعم التقريب البصري حتى 2x. وأما العدسة الثالثة فهي فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وهي مناسبة لتصوير المناظر الطبيعية بزاوية واسعة، لكنها لا تقدم نتائج جيدة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

يضم هذا الهاتف أيضًا كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل تقدم صورًا شخصية جيدة مع دعم الوضع الليلي. وتدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة تبلغ 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية. وأما الكاميرا الخلفية فيمكنها تسجيل مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

البطارية والشحن

يحتوي هاتف CMF Phone 2 Pro على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 33 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 5 واط.

السعر

يُباع هاتف CMF Phone 2 Pro بسعر قدره 339 دولارًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 256 جيجابايت، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: البرتقالي والأسود والأبيض، مع توفر خيار اللون الأخضر في بعض الأسواق.

هل يستحق الشراء؟

يقدم هاتف CMF Phone 2 Pro قيمة ممتازة مقابل السعر، فهو يأتي بتصميم قابل للتخصيص، وشاشة كبيرة وعالية السطوع، ويتميز بأداء قوي، ويضم نظام كاميرا متقدم، ومع أنه ليس مثاليًا من كل الجوانب، فإنه يُعدُّ خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف مميز يُباع بسعر يقل عن 350 دولارًا.

المواصفات الكاملة لهاتف CMF Phone 2 Pro الجديد من نوثينج:

المواصفات Nothing CMF Phone 2 Pro المعالج معالج ( Dimensity 7300 Pro ) من Mediatek الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.77 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128، أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 8 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 16 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والأبيض والبرتقالي والأخضر. نظام التشغيل أندرويد 15. الوزن 185 جرامًا. السعر 339 دولارًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 256 جيجابايت.