“جيسيك جلوبال 2025” يحقق 11 رقمًا قياسيًا جديدًا في موسوعة غينيس

اختتم معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات (جيسيك جلوبال 2025)، الذي يُعدّ ثالث أكبر فعالية للأمن السيبراني على مستوى العالم، وأضخم فعالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أعماله يوم الخميس الموافق 8 من مايو 2025 في دبي، بتحقيق 11 رقمًا قياسيًا جديدًا في موسوعة غينيس العالمية، مما عزز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في مجال الأمن السيبراني.

وقد أقيمت هذه النسخة الرابعة عشرة من معرض ومؤتمر (جيسيك جلوبال 2025) خلال المدة الممتدة من 6 إلى 8 من مايو 2025، في ثماني قاعات فسيحة ضمن مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار (تأمين مستقبل مدعوم بالذكاء الاصطناعي).

شكل الحدث منصة لتحقيق إنجاز تاريخي تمثل في تسجيل 11 رقمًا قياسيًا جديدًا في موسوعة غينيس العالمية، وذلك بفضل جهود مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، الجهة المستضيفة للمعرض. وقد احتفت هذه الأرقام القياسية بالابتكار ورواد الصناعة والمؤسسات الرائدة، وشملت:

في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز القدرات العالمية في مواجهة التهديدات السيبرانية، استضاف مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة (التمرين السيبراني العالمي)، الذي نظمه الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

وقد كان الهدف الأساسي لهذا التمرين المكثف هو تعزيز مستوى التعاون الدولي بين الدول الأعضاء وتبادل أفضل الممارسات والخبرات، بالإضافة إلى تعزيز إستراتيجيات الاستجابة الفعالة والموحدة لمواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة.

وشهد التمرين مشاركة دولية واسعة، إذ استقطب وفودًا ممثلة لأكثر من 130 جهة وطنية معنية بالأمن السيبراني من مختلف أنحاء العالم، وشملت هذه الوفود على وجه التحديد فرق الاستجابة الوطنية لطوارئ الحاسوب، وفرق الاستجابة لحوادث الحاسوب، وفرق الاستجابة لحوادث الأمن الحاسوبي، وغيرها من الهيئات المتخصصة في حماية الفضاء السيبراني للدول المشاركة.

وتضمن التمرين سلسلة من أربعة سيناريوهات محاكاة متقدمة لتهديدات سيبرانية واقعية ومعقدة، صُممت لاختبار جاهزية الفرق المشاركة وقدرتها على الاستجابة السريعة، والتنسيق الفعال على المستويين الوطني والدولي، واتخاذ القرارات الصائبة في بيئة ضاغطة ومحاكاة لظروف حقيقية لحادث سيبراني كبير.

وفي ختام سيناريوهات محاكاة التهديدات الأربعة، جاءت جمهورية مصر العربية في المركز الأول، تلتها لبنان في المركز الثاني، في حين حلت بيلاروسيا في المركز الثالث في الترتيب العام للفرق المشاركة، مما يعكس مستوى جاهزية هذه الدول في التعامل مع التحديات السيبرانية.

شهدت فعالية (جيسيك نورث ستار)، التي دعمتها مبادرة (CyberE71)، إقامة مسابقة (Unlock Pitch Competition)، التي تُعدّ أكبر مسابقة عروض تقديمية مخصصة للشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، واستقطبت هذه المسابقة مشاركة مجموعة واعدة للغاية من الشركات الناشئة التي تمتلك الإمكانات والحلول التي يُتوقع أن تصل بها إلى مرتبة الشركات المليارية (Unicorns) في المستقبل القريب.

واستعرضت هذه الشركات الواعدة ببراعة منتجاتها وخدماتها المبتكرة التي تمثل حلولًا تحويلية وإبداعية قادرة على إحداث تغيير جذري وتطوير كبير في صناعة الأمن السيبراني ككل.

وقد صعدت 20 شركة ناشئة منصة الحدث لاستعراض أفكارها أمام لجنة تحكيم مرموقة، ضمت خبراء بارزين، وفي مقدمتهم:

وبعد عملية تقييم دقيقة، حصدت شركة (Exploit3rs)، بقيادة الرئيس التنفيذي جمعة الشامسي، جائزة (اختيار لجنة التحكيم)، وهي الجائزة الكبرى في المسابقة. في حين حصدت شركة (SPLXAI) جائزة (أفضل جهة مُغيّرة للسوق)، وشركة (Risknox) جائزة (أفضل حل مبتكر)، وشركة (Snode Technologies) جائزة (أفضل إمكانات للنمو).

شهد (تحدي دبي السيبراني)، الذي نظّمه مركز دبي للأمن الإلكتروني، منافسة بين عدد من الجهات الحكومية في دبي على مدى يومين، مع إقامة تحديات ركزت في جوانب مختلفة مثل: أمن الويب، والهندسة العكسية، والتحقيقات الرقمية.

وفي ختام المنافسات وبعد تقييم دقيق ومفصل لأداء الفرق وفعالية استجابتها في مختلف التحديات والسيناريوهات المطروحة، حصدت هيئة دبي الرقمية المركز الأول، تلتها مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في المركز الثاني، في حين جاءت شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) في المركز الثالث.

تضمنت فعاليات اليوم الختامي لأعمال مؤتمر ومعرض (جيسيك جلوبال 2025)، نقاشات غنية واجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل متخصصة، إذ قدم أبرز الخبراء وقادة الفكر العالميين في مجال الأمن السيبراني رؤاهم وتحليلاتهم حول أكثر التحديات إلحاحًا وخطورة التي تواجه القطاع على مستوى العالم في ظل التطورات التكنولوجية السريعة والمشهد المعقد للتهديدات.

وقد ركزت النقاشات والاجتماعات في قطاع البنوك والتمويل وأهمية التخطيط المسبق والاستجابة السريعة للحوادث، بالإضافة إلى دور المرأة المحوري في تشكيل مستقبل رقمي آمن عبر نشر الوعي وتعزيز التعليم الشامل.

أطلق مركز دبي للأمن الإلكتروني خلال الحدث سلسلة من المبادرات والمشاريع المبتكرة، التي تهدف إلى تعزيز أمن دبي الرقمي وبنيتها التحتية السيبرانية، في إطار سعي الإمارة إلى الحفاظ على ريادتها في مجال الأمن السيبراني المستدام، ومنها:

استقطب (جيسيك جلوبال 2025) ما يزيد على 25 ألف زائر على مدار أيامه الثلاثة، وشارك فيه 750 من أبرز الأسماء العالمية في مجال الأمن السيبراني، إلى جانب 450 من كبار مسؤولي أمن المعلومات وأصحاب الرؤى المستقبلية من أكثر من 160 دولة، مما رسخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد في مجال الأمن السيبراني.

وقد استضاف الحدث مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم من مركز دبي للأمن الإلكتروني، ووزارة الداخلية الإماراتية، وشرطة دبي.

ومن المقرر أن تعقد النسخة القادمة من معرض ومؤتمر (جيسيك جلوبال) خلال المدة الممتدة من 5 إلى 7 من مايو 2026، وذلك في مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، ليواصل المعرض مسيرته في قيادة الابتكار والتحول في قطاع الأمن السيبراني على مستوى العالم.

