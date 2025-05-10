كشفت موتورولا آخرًا عن الإصدار الجديد من سلسلة الهواتف القابلة للطي Razr وهو هاتف Razr 60 Ultra، الذي يتميز بتصميم أنيق ومواصفات تقنية متقدمة، وهو أول هاتف يدعم معيار IP48 لمقاومة الماء والغبار، وهي مزية ما زالت فريدة في هذا النوع من الأجهزة؛ مما يجعله منافسًا قويًا في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي.

إليك مراجعة شاملة لهاتف موتورولا Razr 60 Ultra الجديد لتتعرف مواصفاته وأبرز مزاياه:

التصميم

يأتي Razr 60 Ultra بتصميم أنيق، ويضم إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم، وتأتي الجهة الخلفية مغطاة بالجلد النباتي، ويضم الهاتف مفصلًا مصنوعًا من الفولاذ المقاوم للصدأ؛ مما يعزز المتانة ويضمن سلاسة الطي.

يبلغ وزن الهاتف 199 جرامًا، وتبلغ سماكته 7.2 ملم دون طي، و15.7 ملم عند الطي، ويمتاز بأنه مريح عند الإمساك به واستخدامه بيد واحدة وسهل الحمل.

يدعم الهاتف معيار IP48 لمقاومة الغبار والماء؛ مما يعني قدرته على مقاومة جزيئات الغبار التي يزيد حجمها على مليمتر واحد، ويمكنه تحمل الغمر في الماء حتى عمق يبلغ متر ونصف المتر لمدة نصف ساعة.

الشاشة

يحتوي هاتف موتورولا Razr 60 Ultra الجديد على شاشتين من نوع LTPO AMOLED تأتيان بالمواصفات التالية:

الشاشة الداخلية: يبلغ حجمها 7.0 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1224 × 2992 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 165 هرتزًا، مع دعم تقنية Dolby Vision و +HDR10.

الشاشة الخارجية: يبلغ حجمها 4.0 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1272 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 165 هرتزًا، مع دعم تقنية Dolby Vision و +HDR10.

تتميز الشاشتان بسطوع عالٍ يصل إلى 4500 شمعة في المتر المربع للشاشة الداخلية و3000 شمعة في المتر المربع للشاشة الخارجية، مما يضمن وضوحًا عالية حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

من ناحية أخرى، تغطي الشاشة الداخلية طبقة مُحسنة من الزجاج الفائق النحافة، ووفقًا لموتورولا، تجعل هذه الطبقة الشاشة أكثر سلاسة بنسبة تبلغ 30% وتقلل وضوح التجاعيد الناتجة عن الطي مقارنة بالطراز السابق.

الأداء والمعالج

يعمل Razr 60 Ultra بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite الثماني النوى، وهو من أقوى المعالجات المتوفرة في السوق حاليًا، وقد أثبت قوته الاستثنائية في معالجة المهام الكثيفة، وكفاءته في استخدام الطاقة.

ويأتي الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 تصل سعتها إلى تيرابايت واحد؛ مما يوفر أداءً سريعًا وسلسًا في جميع المهام.

يعمل الهاتف بنظام أندرويد 15، مع واجهة Hello UI من موتورولا، التي تقدم تجربة مستخدم سلسة ومتكاملة. ومن أبرز المزايا المدمجة في الهاتف:

Moto AI: مساعد ذكي يمكنه تلخيص الإشعارات، وتسجيل وتلخيص المحتوى المعروض على الشاشة، وإنشاء الصور.

Smart Tabs: تبويبات ذكية في درج التطبيقات، مثل “Newsfeed” و”Journal”، لتجميع المحتوى الشخصي والملاحظات.

مساعد جوجل الذكي (Gemini).

الكاميرا

يضم هاتف موتورولا Razr 60 Ultra الجديد كاميرا خلفية ثنائية العدسات، وكاميرا أمامية أحادية العدسة، وتأتي العدسات بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.8، وتدعم التثبيت البصري للصورة (OIS) والتركيز التلقائي.

العدسة الفائقة الاتساع: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتدعم زاوية تصوير تبلغ 122 درجة، وتدعم أيضًا وضع الماكرو للتصوير من قُرب.

الكاميرا الأمامية: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة تصل إلى 4K.

تدعم الكاميرا الخلفية تسجيل الفيديو بدقة تصل إلى 8K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، وقد أضافت موتورولا تقنيات جديدة إلى الكاميرا مثل: Pantone Validated Colour و Pantone Validated Skin Tones لضمان الحصول على ألوان بدرجات طبيعية، بالإضافة إلى مزايا تحرير الصور مثل: Signature Style و Group Shot.

البطارية والشحن

يحتوي هاتف Razr 60 Ultra على بطارية تبلغ سعتها 4700 ميلي أمبير في الساعة، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بالإصدار السابق. ويدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة تبلغ 68 واطًا؛ مما يتيح شحن البطارية بالكامل خلال 40 دقيقة، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 30 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 5 واط.

السعر

يُباع هاتف Razr 60 Ultra الجديد من موتورولا بسعر يبدأ من 1300 دولار، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأخضر الداكن، والرمادي، والوردي، والأحمر.

هل يستحق الشراء؟

يقدم Motorola Razr 60 Ultra تجربة متكاملة تجمع بين التصميم الأنيق، والأداء القوي، والمزايا الذكية، ومع التحسينات الكبيرة في الشاشة، والكاميرا، والبطارية مقارنة بالطراز السابق، يُعدّ هذا الهاتف من أبرز الخيارات التي يمكنك التفكير فيها إذا كنت ترغب في شراء هاتف قابل للطي رأسيًا.

المواصفات الكاملة لهاتف Razr 60 Ultra الجديد من موتورولا:

المواصفات Motorola Razr 60 Ultra المعالج معالج ( Snapdragon 8 Elite ) الثماني النوى. الشاشة الرئيسية: من نوع LTPO AMOLED بمقاس قدره 7 بوصات. الخارجية: من نوع LTPO AMOLED بمقاس قدره 4 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 512 جيجابايت أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. البطارية 4700 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأخضر، والرمادي، والأحمر، والوردي. الوزن 199 جرامًا. السعر يبدأ من 1300 دولار