سامسونج تكشف عن زجاج حماية جديد لأنحف هواتفها المُنتظرة

قبل أيام قليلة من الحدث المرتقب لشركة سامسونج، كشفت الشركة الكورية عن إحدى أبرز مزايا هاتفها الجديد Galaxy S25 Edge، الذي يُنتظر إعلانه رسميًا يوم 12 مايو، إذ سيكون أول هاتف ذكي في العالم يستخدم الجيل الجديد من زجاج الحماية Gorilla Glass Ceramic 2 من شركة كورنينج.

ويُتوقع أن يأتي Galaxy S25 Edge بسُمك لا يتجاوز 5.8 ملم، ليكون بذلك أنحف هاتف ذكي حديث على الإطلاق، فضلًا عن تصميمه الفاخر وكاميرته الرئيسية التي تبلغ دقتها 200 ميجابكسل بتقنية التقريب البصري.

وفي بيان رسمي، قال “كوانغجين باي”، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم البحث والتطوير الميكانيكي للهواتف المحمولة في سامسونج: “إن Galaxy S25 Edge سيضع معيارًا جديدًا في التصميم والأداء، كونه أنحف هاتف ذكي من سلسلة Galaxy S حتى الآن. ومن أجل دعم هذا التصميم الرائد، كان من الضروري تطوير زجاج شاشة يجمع بين الرقة الفائقة والمتانة الموثوقة”.

ويأتي زجاج Gorilla Glass Ceramic 2 بوصفه أحدث جيل من الزجاج السيراميكي الذي اُستخدم في أبرز الهواتف الرائدة العام الماضي، كما اُستخدم حديثًا في الهواتف القابلة للطي، مثل Motorola Razr Ultra 2025.

ويعتمد هذا الزجاج على بنية تحتوي على بلورات دقيقة مدمجة ضمن مصفوفة الزجاج، معززة بعملية تبادل أيوني طورتها كورنينج لتوفير صلابة فائقة وقدرة أفضل على مقاومة التصدعات.

ويُعد هاتف Galaxy S25 Edge أول هاتف ذكي يستخدم هذه الطبقة الزجاجية الجديدة، في حين لم تكشف سامسونج أو كورنينج بعدُ عن تفاصيل إضافية حول مدى التحسّن في مقاومة الصدمات أو الخدوش مقارنة بالإصدارات السابقة.

يُذكر أن مؤتمر سامسونج المقبل سينعقد يوم الاثنين الموافق 12 مايو، ومن المتوقع أن نشهد إعلان المزيد من التقنيات الجديدة خلاله.