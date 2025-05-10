جوجل تعلن شراكة كُبرى لتوليد 1.8 جيجاواط من الطاقة النووية المتقدمة

أعلنت شركة جوجل توقيع اتفاقية جديدة مع شركة Elementl Power المتخصصة في تطوير مواقع الطاقة النووية، بهدف إنشاء ثلاثة مواقع لمفاعلات نووية متقدمة، بطاقة توليد إجمالية تصل إلى 1.8 جيجاواط، وذلك في ظل السعي المتسارع من الشركة إلى تأمين مصادر طاقة كافية لمواكبة التوسع الكبير في قدرات الذكاء الاصطناعي.

وبموجب الاتفاقية، تعتزم جوجل توفير ما لا يقل عن 600 ميجاواط من القدرة الإنتاجية في كل موقع من المواقع الثلاثة. وأوضحت Elementl أن المفاعلات ستُربط بالشبكة الكهربائية، مع إمكانية الاستفادة التجارية المباشرة، مما يتيح لجوجل شراء الطاقة مباشرة لتغذية مراكز البيانات التابعة لها.

وتسعى جوجل هذا العام إلى استثمار نحو 75 مليار دولار لتوسعة قدراتها في مراكز البيانات، في ظل تضاعف الإقبال على الطاقة نتيجة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة Elementl ظلت تعمل في الخفاء نسبيًا قبل هذا الإعلان، مع أن فريقها يتمتع بخبرة كبيرة في قطاع الطاقة النووية، وهي لم تطوّر أي محطة فعليًا حتى الآن. وقد تأسست على يد الشركة الأم Breakwater North.

وسوف يعتمد المشروع على المفاعلات النووية الصغيرة SMR، وهي مفاعلات متطورة لكن قدرتها عادة لا تتجاوز 300 ميجاواط.

وقد جذبت هذه التقنية اهتمامًا متزايدًا في وادي السيليكون، حيث تتسابق الشركات الناشئة إلى تطوير مفاعلات أصغر حجمًا وأقل تكلفة، بفضل إمكانية تصنيعها على نطاق واسع، وقدرتها على توفير طاقة مستمرة على مدار الساعة بالقرب من مراكز البيانات التي تحتاج كميات كبيرة من الطاقة.

وحتى مع التقدم الكبير، لم يُنفذ حتى الآن أي مشروع قائم على المفاعلات الصغيرة SMR خارج الصين.