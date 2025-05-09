سامسونج تستعد للكشف رسميًا عن أنحف هواتفها على الإطلاق

أعلنت شركة سامسونج أنها ستنظّم حدثًا افتراضيًا يوم الاثنين القادم الموافق 12 مايو، على أن يُبث مباشرةً عبر موقعها الرسمي وقناتها في يوتيوب.

وأوضحت الشركة في بيانها أنها ستُزيح الستار عن “الجيل التالي من أجهزة Galaxy”، مشيرةً إلى أنها ستعرض مزيدًا من التفاصيل بشأن “أحدث الإضافات إلى سلسلة Galaxy S”، في إشارة إلى هاتف Galaxy S25 Edge الجديد، الذي نوّهت عنه أول مرة خلال حدث Unpacked في يناير الماضي.

وأكدت سامسونج عبر مدونتها الرسمية أن الهاتف المرتقب Galaxy S25 Edge سيكون أبرز ما في الحدث، بعد أن ظل محورًا للتسريبات طوال الأشهر الماضية. وذكرت الشركة أن الهاتف يتميز بهيكل أنحف مقارنة بالإصدار الأساسي من سلسلة Galaxy S25، إلى جانب تزويده بكاميرا رئيسية واسعة بدقة قدرها 200 ميجابكسل.

وأضافت سامسونج أن الهاتف سيدمج تقنيات Galaxy AI لمساعدة الكاميرا على التحول إلى “كاميرا ذكية قادرة على تعرّف أهم اللحظات لإنشاء ذكريات جديدة” دون أن توضح إذا كانت تقصد برمجيات تصوير جديدة كليًا، أم مجموعة الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المتوفرة بالفعل في أجهزتها الحديثة.

ووصفت الشركة الهاتف الجديد بأنه “رفيق ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وإنجاز هندسي مذهل”، مشيرة إلى أنه “يجمع بين أداء الهواتف الرائدة وسهولة الحمل الفائقة”، مؤكدةً أن الهاتف “يُعيد تعريف ما يمكن إنجازه باستخدام الهاتف الذكي، ويفتح آفاقًا جديدة لنمو قطاع الهواتف المحمولة”، على حد تعبيرها.

يُذكر أن سامسونج كانت قد حققت أرباحًا كبيرة في الآونة الأخيرة بفضل نجاح سلسلة Galaxy S25، وهو ما يزيد ترقّب السوق لما ستقدمه الشركة في هذا الحدث المنتظر.