جوجل تعزز حماية متصفح كروم بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini Nano

كشفت شركة جوجل عن تحديث جديد لميزة “الحماية المحسّنة Enhanced Protection” في متصفح كروم، من أجل الاستعانة بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini Nano لتقديم مستوى أعلى من الأمان في مواجهة محاولات الاصطياد والاحتيال، خاصةً تلك المرتبطة بدعم تقني من بُعد.

وأوضحت الشركة في بيانٍ رسمي أن هذا النموذج القائم على الذكاء الاصطناعي يُشغَّل محليًا في الأجهزة، مما يُمكّن كروم من تعرّف أساليب احتيال لم يسبق له مواجهتها، بفضل قدرة Gemini Nano على تحليل المواقع المعقدة والمتنوعة وفهم أنماطها. وأضافت جوجل أنها تخطط لإطلاق هذه الميزة قريبًا في أجهزة أندرويد أيضًا.

وتعتزم الشركة توسيع استخدام هذا النهج القائم على الذكاء الاصطناعي ليشمل أنواعًا إضافية من الاحتيال في المستقبل.

وفي الوقت الحالي، سيحصل مستخدمو أندرويد على حماية أقوى من محاولات الاحتيال التي تستخدم إشعارات كروم كوسيلة للهجوم، إذ يعتمد المتصفح على نموذج تعلُّم آلي محلي لتحليل الإشعارات.

وعندما يرصد المتصفح إشعارًا مشبوهًا، يتلقى المستخدم تنبيهًا يتيح له إما إلغاء الاشتراك أو الاطلاع على المحتوى المحجوب. ويمكن للمستخدمين تجاوز التحذير والسماح مستقبلًا بتلقي الإشعارات من الموقع ذاته إذا رأوا أن التنبيه كان خاطئًا.

يُذكر أن جوجل جعلت من محاربة الاحتيال أولوية قصوى خلال العام الماضي، إذ استعرضت في مايو 2024 نظامًا يقدّم تنبيهات فورية في أثناء المكالمات الهاتفية، كما أضافت مجموعة من أدوات الأمان إلى تطبيق “الرسائل”.

وأكدت الشركة أن جهودها أسهمت في منع مئات الملايين من الإجراءات المرتبطة بعمليات الاحتيال من الوصول إلى المستخدمين.