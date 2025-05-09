أمازون تكشف عن “Vulcan”.. أول روبوت يتمتع بحاسة اللمس من تطويرها

كشفت شركة أمازون عن نظام روبوتي جديد يحمل اسم “Vulcan“، واصفةً إياه بأنه أول روبوت من إنتاجها يمتلك حاسة اللمس، وذلك خلال فعالية “Delivering the Future” التي أُقيمت في مدينة دورتموند الألمانية.

وعدّت الشركة أن هذا الابتكار يشكّل خطوة متقدمة في مجال الأتمتة داخل مراكز تلبية الطلبات التابعة لها.

وعلى عكس الروبوتات الصناعية التقليدية التي غالبًا ما تفتقر إلى الإحساس الجسدي، مما قد يؤدي إلى اصطدامات أو توقف مفاجئ عند مواجهة عقبات غير متوقعة، فإن روبوت Vulcan يتميز بتقنية “الذكاء الاصطناعي الجسدي” التي تمكّنه من إدراك التلامس، وفهم كيفية تفاعله مع الأجسام من حوله.

ووصف آرون بارنيس، مدير قسم العلوم التطبيقية في أمازون، هذا التطور بقوله: “إن Vulcan لا يرى العالم فقط، بل يشعر به، مما يتيح إمكانيات لم تكن ممكنة من قبلُ لروبوتات أمازون”.

ويبرز دور Vulcan تحديدًا في التعامل مع العناصر المخزنة ضمن وحدات مزدحمة تحتوي على أصناف متعددة متراصة، وهي مهمة يصعب تنفيذها دون التسبب بأضرار عند غياب حاسة اللمس. ويستعين الروبوت بمجموعة من مستشعرات القوة وأدوات خاصة مثبتة في ذراعه تتيح له الإمساك بالعناصر أو تحريكها برفق، مع ضبط قوة القبضة بدقة لتجنب أي تلف في أثناء عمليات النقل والتخزين.

ويستخدم Vulcan مزيجًا من الكاميرات وكوب شفط لالتقاط العناصر بدقة، مما يضمن اختيار القطعة الصحيحة دون غيرها. وتؤكد أمازون أن هذا الروبوت قادر على التعامل مع نحو 75% من المنتجات المخزنة في مراكزها، بسرعة مماثلة تقريبًا لسرعة العاملين البشر.

وإلى جانب رفع كفاءة العمل، تسعى أمازون من خلال إدماج Vulcan إلى تعزيز سلامة الموظفين وتحسين بيئة العمل، إذ سيتولى الروبوت التعامل مع العناصر الموجودة في أعلى وحدات التخزين وأسفلها، وهي مناطق تتطلب عادةً الانحناء أو استخدام سلالم، مما يُقلل الجهد البدني، ويتيح للموظفين التركيز على مهام أكثر راحة.

وتخطط أمازون لنشر أنظمة Vulcan في مراكز تلبية الطلبات في أوروبا والولايات المتحدة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وفي سياق متصل، تواصل الشركة توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، إذ بدأت خدمة “أمازون برايم فيديو” اختبار دبلجة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوفير محتوى بلغات متعددة، مثل الإنجليزية والإسبانية، كما أطلقت حديثًا نموذج الصوت Nova Sonic للتفاعل الصوتي الطبيعي، إلى جانب تحديث نموذج Nova Reel لإنتاج الفيديو، ليتيح إنشاء مقاطع تصل مدتها إلى دقيقتين.