آبل تطوّر نظارات ذكية مزودة بتقنية الواقع المعزز

كشفت وكالة بلومبرغ في تقرير أخير لها أن شركة آبل أحرزت تقدمًا في تطوير شريحة جديدة مُخصصة لنظارات ذكية محتملة، قد تنافس نظارات Ray-Ban الذكية من ميتا.

وبحسب التقرير، فإن الشريحة الجديدة مستوحاة من الشرائح المستخدمة في ساعة Apple Watch، لكن آبل أزالت بعض المكونات، وأعادت تصميمها لتتناسب مع دعم “عدة كاميرات” يُحتمل أن تحتويها النظارات.

وتخطط الشركة لبدء الإنتاج الكبير للشريحة بحلول نهاية عام 2026 أو خلال عام 2027، مما يشير إلى إمكانية طرح النظارات في السوق خلال هذا التوقيت.

وإلى جانب ذلك، تعمل آبل أيضًا على تطوير نظارات تدعم تقنية الواقع المعزز، في خطوة مشابهة لما تسعى إليه شركة ميتا، التي كشفت العام الماضي عن نموذج أولي من نظارات Orion، لكنها لم تُطرح للجمهور بعدُ.

وتُرجّح بلومبرغ أن الجيل الثاني من تلك النظارات هو الذي سيصل إلى المستهلكين، مع توقعات بإطلاقه في عام 2027.

وستكون تلك النظارات المُتوقعة متاحة في الأسواق إلى جانب نظارة آبل Vision Pro التي طرحتها مطلع العام الماضي، وهي نظارات مرتفعة التكلفة معتمدة على تقنيات الواقع المختلط، وتعمل بنظام visionOS، وتوفرها الشركة في عدد محدود من الأسواق.

وتطوّر آبل شرائح ذكية مُخصصة لإصدارات مستقبلية من ساعة Apple Watch الذكية، وسماعات AirPods مجهّزة بكاميرات، ومن المتوقع أن تكون هذه الشرائح جاهزة أيضًا بحلول عام 2027، وفقًا للتقرير.

يُذكر أن الشركة تعمل بالتوازي على تطوير شرائح جديدة من سلسلة M المخصصة للحواسيب، بالإضافة إلى شرائح موجهة لخوادم الذكاء الاصطناعي.