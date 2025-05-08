جوجل تطلق تطبيق Gemini لأجهزة آيباد

أطلقت جوجل تحديثًا جديدًا لتطبيق Gemini المُخصص لأجهزة آبل، وهو يتضمن تحسينات خاصة بأجهزة آيباد، إذ بات المساعد الذكي يستفيد الآن من كامل مساحة الشاشة، بعد أن كان يَعرض واجهة مُصغّرة بحجم هاتف آيفون حتى وقتٍ قريب.

ويتيح التحديث الأخير لتطبيق Gemini تشغيله بوضع ملء الشاشة في أجهزة آيباد، إلى جانب إضافة ويدجت (عنصر واجهة) إلى صفحة الشاشة الرئيسية، فضلًا عن إدماجه في مكتبة صور جوجل Google Photos، مما يعزز تجربة الاستخدام، ويوسّع قدرات الذكاء الاصطناعي في التطبيق.

ومن أبرز ما جاء في التحديث دعم كامل لشاشات آيباد بواجهة مُحسّنة، وإمكانية إضافة ويدجت Gemini إلى الشاشة الرئيسية، ودعم الربط مع مكتبة صور Google Photos، بالإضافة إلى تحسينات في واجهة الاستخدام وإصلاح أخطاء تقنية.

ويمنح تطبيق Gemini في هواتف آيفون وأجهزة آيباد المستخدمين القدرة على التفاعل مع مساعد جوجل الذكي، الذي يتكامل مع خدمات مثل محرك البحث ويوتيوب وخدمة البريد الإلكتروني Gmail وخرائط جوجل، إلى جانب أدوات بحث متقدمة، وإمكانية إنشاء الصور، والمساعدة الدراسية، وابتكار الأفكار.

ويُتاح تطبيق Gemini بنحو مجاني، في حين تتطلب الاستفادة من نسخة Gemini Advanced – ذات القدرات الواسعة – الاشتراك في باقة Google One AI Premium بسعر قدره 20 دولارًا شهريًا، وهو سعر منافس لباقات مماثلة تقدمها شركات مثل OpenAI وأنثروبيك.

ويُعد هذا التحديث خطوة إستراتيجية من جوجل لتعزيز حضور Gemini في سوق الأجهزة اللوحية، خاصةً أن العديد من المستخدمين كانوا يطالبون بتحسين تجربة الاستخدام في أجهزة آيباد، التي تُستخدم على نطاق واسع في المهام الإنتاجية والتعليمية والإبداعية.