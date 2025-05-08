تراجع عمليات البحث في سفاري لأول مرة بسبب الذكاء الاصطناعي

قال “إيدي كيو”، نائب الرئيس الأول لقطاع الخدمات في شركة آبل، إن عدد عمليات البحث باستخدام محرك جوجل في متصفح سفاري تراجع الشهر الماضي لأول مرة، وهو ما لم يحدث “منذ 22 عامًا”، بحسب تعبيره، وذلك خلال شهادته في قضية الاحتكار التي تواجهها جوجل في الولايات المتحدة.

وأوضح كيو أن اتفاق آبل مع جوجل يقضي بأن تتقاسم الشركتان عائدات الإعلانات الناتجة عن عمليات البحث، مما يعني أن تراجع عدد هذه العمليات يُترجم مباشرة إلى انخفاض في إيرادات آبل. ولفت كيو إلى أن هذا التراجع “أفقده الكثير من النوم”، في إشارة إلى القلق الذي تسببه هذه التطورات.

وربط كيو هذا التراجع بالصعود السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل ChatGPT و Perplexity و Gemini و Copilot، إذ أصبحت تشكّل بدائل فعّالة للبحث التقليدي، مما يدفع المستخدمين إلى الاعتماد عليها بدلًا من زيارة جوجل كمصدر رئيسي للمعلومات.

وتحصل آبل بموجب اتفاقها مع جوجل على حصة من عائدات الإعلانات الناتجة عن عمليات البحث في سفاري، وهي تُقدر بنحو 20 مليار دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات صحفية.

ويأتي هذا القلق في وقت تتزايد فيه انتقادات الناشرين والمواقع المستقلة لتراجع حركة الزوار القادمة من نتائج بحث جوجل، بالتزامن مع إدماج مزايا الذكاء الاصطناعي في محرك البحث.

وأقرت جوجل بهذا التحدي، إذ صرح نائب رئيس البحث فيها، باندو نياك، أنه “لا يمكنه تقديم أي ضمانات” بشأن قدرة المواقع المستقلة على استعادة مكانتها في نتائج البحث مستقبلًا.