آبل تدرس إدماج محركات بحث الذكاء الاصطناعي في متصفح سفاري

كشفت شركة آبل عن نيتها تعزيز متصفح سفاري بخيارات بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إذ أكّد “إيدي كيو”، النائب الأول للرئيس لقطاع الخدمات في الشركة، أن آبل “تبحث بجدية” إضافة مزايا بحث قائمة على الذكاء الاصطناعي خلال العام المقبل.

وجاء تصريح كيو خلال جلسة استماع في قضية الاحتكار المرفوعة على جوجل، إذ أشار إلى أن الشركة أجرت بالفعل محادثات مع شركات بارزة مثل Perplexity و OpenAI وأنثروبيك، لكنها ترى أن هذه الخدمات “ليست بالمستوى المطلوب حتى الآن”.

وأضاف كيو أن من المهم الحفاظ على المرونة في التعامل مع مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي، تحسبًا لتفوق أحدهم على الآخرين مستقبلًا، خاصةً في ظل الشراكة الحالية مع OpenAI.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع ما كشفه كيو عن أن جوجل تدفع نحو 20 مليار دولار سنويًا لآبل مقابل جعل محركها هو محرك البحث الافتراضي في سفاري.

يُذكر أن آبل توفر حاليًا تكاملًا مع ChatGPT في المساعد الصوتي سيري Siri، في حين أكد الرئيس التنفيذي لجوجل، ساندار بيتشاي، الأسبوع الماضي أن شركته تقترب من إبرام اتفاق جديد لجلب مساعدها الذكي Gemini إلى هواتف آيفون.

وأشار كيو أيضًا إلى أن عدد عمليات البحث في سفاري شهد تراجعًا لأول مرة منذ 22 عامًا، وهو ما عدّه تطورًا غير مسبوق قد يدفع الشركة إلى إعادة النظر في إستراتيجيتها الخاصة بمحركات البحث.