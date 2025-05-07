مايكروسوفت تكشف عن جهاز Surface Pro أنحف وأخف وزنًا

كشفت شركة مايكروسوفت عن جهاز جديد في سلسلة Surface Pro، وهو جهاز لوحي جديد بقياس قدره 12 إنشًا، وهو يُعد “أنحف حاسوب من فئة +Copilot وأخفها وزنًا حتى الآن”، بحسب وصف الشركة.

ويُعيد الجهاز الجديد تقديم التصميم الكلاسيكي لسلسلة Surface Pro، إذ يعمل كجهاز لوحي مزوّد بمسند خلفي، أو كحاسوب محمول عند إرفاق لوحة المفاتيح القابلة للفصل.

ويهدف هذا الإصدار إلى توفير بديل أكثر قابلية للحمل وأقل سعرًا مقارنةً بجهاز Surface Pro 11 القياسي، إذ يبدأ سعر Surface Pro الجديد من 800 دولارٍ أمريكي للإصدار الأساسي.

ويضم الجهاز معالج Snapdragon X Plus دون مروحة تبريد، مع ذاكرة عشوائية قدرها 16 جيجابايت وسعة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت من نوع UFS، كما تتوفر نسخة أخرى بسعة قدرها 512 جيجابايت.

وتقدّم مايكروسوفت هذا الجهاز بشاشة PixelSense LCD بقياس قدره 12 إنشًا وبدقة قدرها 1464×2196 بكسلًا. وتدعم الشاشة معدل تحديث قدره 90 هرتزًا.

ويدعم الجهاز الجديد كافة مزايا الذكاء الاصطناعي المتوفرة في سلسلة +Copilot، مثل ميزة Recall و Click To Do وتوليد الصور وغيرها، بفضل وحدة المعالجة العصبية NPU من كوالكوم.

ويدعم Surface Pro كذلك الاتصال بشبكات Wi-Fi 7 و Bluetooth 5.4، ويأتي مزودًا بمنفذي USB-C 3.2 يدعمان الشحن ونقل البيانات وعرض المحتوى، وقد تخلّت مايكروسوفت عن منفذ Surface Connect لصالح الانتقال الكامل إلى USB-C.

ويبلغ عمر البطارية 16 ساعة من تشغيل مقاطع الفيديو المحفوظة في الجهاز، أو 12 ساعة من الاستخدام النشط عبر الإنترنت، مع دعم الشحن بقدرة تصل إلى 45 واطًا، غير أن الشاحن لا يأتي مرفقًا مع الجهاز.

وكانت مايكروسوفت قد بدأت بإزالة الشاحن من حواسيب Surface Pro 11 في السوق الأوروبية، وتوسّع الآن هذا القرار عالميًا.

ويدعم الجهاز قلم Surface Slim Pen 2، بالإضافة إلى أقلام أخرى تعتمد على بروتوكول Microsoft Pen Protocol (MPP)، مع إمكانية شحن القلم مغناطيسيًا من الجهة الخلفية للجهاز. وأما لوحة المفاتيح، فقد استغنت عن قاعدة الشحن المدمجة، لكنها ما زالت تحتفظ بالإضاءة الخلفية، وهو تحسّن يُحسب لمايكروسوفت مقارنةً ببعض الإصدارات الاقتصادية الأخرى، مثل Surface Laptop Go. كما يمكن طي لوحة المفاتيح بالكامل لتصبح مسطحة لراحة استخدام أفضل.