“جيسيك جلوبال 2025”.. كاسبرسكي تحذر من ارتفاع هجمات الفدية الموجهة

كشف خبراء كاسبرسكي خلال فعاليات معرض ومؤتمر (جيسيك جلوبال 2025) المُقام حاليًا في دبي، عن تحليل مفصل يكشف عن ديناميكيات متغيرة في مشهد تهديدات الفدية العالمية. فقد أظهر التحليل ارتفاعًا كبيرًا في نشاط مجموعات الفدية الموجهة، إذ شهد عدد هذه المجموعات زيادة بنسبة بلغت 35% في المدة ما بين عامي 2023 و2024، ليصل إجمالي عددها إلى 81 مجموعة نشطة على مستوى العالم.

ومن المفارقات، أنه مع تزايد عدد المجموعات، انخفض عدد الضحايا الذين تعرضوا للإصابة بنسبة بلغت 8% خلال المدة نفسها، ليستقر العدد عند نحو 4,300 ضحية في جميع أنحاء العالم.

وعلى الصعيد الإقليمي، تصدرت كل من الإمارات العربية المتحدة، وجنوب أفريقيا، والمملكة العربية السعودية، وتركيا قائمة أكثر الدول استهدافًا بهجمات الفدية الموجهة في منطقة الشرق الأوسط، وفقًا للبيانات التي جمعتها كاسبرسكي.

