يوتيوب تختبر اشتراك “بريميوم” مُخفّضًا لشخصين

بدأت منصة يوتيوب اختبار خطة اشتراك جديدة ضمن فئة “بريميوم” تتيح لشخصين مشاركة المزايا مقابل رسوم مُخفّضة، وذلك في عدد محدود من الدول، بحسب ما أكدته الشركة لموقع “تك كرانش”. وتشمل الدول التي انطلق فيها هذا الاختبار كلًا من الهند، وفرنسا، وهونغ كونغ، وتايوان.

ووفقًا لما نشره موقع “Money Control”، فإن هذه الخطوة تهدف إلى منح المشتركين مرونة أكبر وقيمة مضافة، من خلال توفير خيار مناسب للأشخاص الذين يعيشون معًا، ويرغبون في الاستفادة من مزايا الاشتراك، مثل المشاهدة دون إعلانات، وتشغيل المقاطع في الخلفية دون الحاجة إلى الاشتراك في الخطة العائلية الكاملة.

وقال متحدث باسم يوتيوب في بيانٍ رسمي: “إننا نختبر طرقًا جديدة لتقديم مزيد من المرونة والقيمة لمشتركي يوتيوب بريميوم، منها خيار خطة اشتراك مزدوجة تتيح لشخصين مشاركة الاشتراك بتكلفة منخفضة”.

ومن شأن هذه الخطة أن تُسهم في زيادة عدد المشتركين وتحقيق إيرادات إضافية، خاصةً من المستخدمين الذين ألغوا اشتراكهم سابقًا بسبب الزيادات في الأسعار، وقد يجدون في هذا الخيار حلًا وسطًا للعودة إلى الخدمة.

يُذكر أن يوتيوب، المملوكة لشركة جوجل، كانت قد أطلقت في مارس الماضي خطة اشتراك جديدة باسم “Premium Lite“، تُتيح مشاهدة معظم المقاطع دون إعلانات مقابل 8 دولارات شهريًا، وهي متوفرة حاليًا في الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا وتايلاند.

ووفقًا لأرقام الشركة، فإن عدد مستخدمي خدمتي يوتيوب بريميوم وميوزيك مجتمعين يتجاوز 125 مليون مستخدم حول العالم.

ولم توضح يوتيوب إذا كانت تعتزم توسيع نطاق الخطة الجديدة إلى دول أخرى.