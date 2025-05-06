آبل تعتزم تقسيم جدول إطلاق هواتف آيفون

أفاد تقرير جديد نشره موقع “ذا إنفورميشن” التقني بأن شركة آبل تعتزم تغيير جدول إطلاق هواتفها الذكية اعتبارًا من سلسلة آيفون 18، وذلك عبر تقسيم الإصدارات إلى مرحلتين خلال العام، بدلًا من الكشف عنها دفعة واحدة في الخريف كما جرت العادة.

وبحسب التقرير، الذي استند إلى مصادر من سلسلة التوريد، فإن الشركة ستطلق الإصدارات ذات السعر الأعلى، مثل آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس خلال خريف عام 2026، على أن تُؤجَّل الإصدارات الأخرى ذات السعر الأقل، مثل آيفون 18 وآيفون 18 آير وآيفون 18e، إلى ربيع عام 2027.

ويمثل هذا التغيير تحوّلًا لافتًا في إستراتيجية آبل المعتمدة منذ سنوات، وقد يكون هدفه إفساح المجال لإطلاق إصدارات جديدة، منها الهاتف القابل للطي الذي تتحدث عنه الشائعات منذ مدة طويلة.

ويُتوقع، في حال صحة التسريبات، أن تكشف الشركة في خريف 2026 عن الإصدارين المتقدمين إلى جانب النسخة القابلة للطي، قبل أن تطرح النماذج الأخرى في الربع الأول من العام التالي.

يُذكر أن آبل كانت قد بدأت بكسر نسبي لجدولها المعتاد منذ سنوات من خلال طرح هواتف iPhone SE في أشهر الربيع، وتحديدًا مارس وأبريل. وفي خطوة مشابهة، طرحت الشركة هاتف آيفون 16e في فبراير الماضي كبديل لسلسلة SE.

وأما فيما يتعلق بهواتف آيفون 17، فتشير التوقعات إلى أن آبل ستحافظ على الجدول التقليدي للكشف عنها خلال سبتمبر المقبل بإصدار أربعة إصدارات دفعة واحدة.