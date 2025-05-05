“دبي للأمن الإلكتروني” يكشف عن مبادرات رائدة في “جيسيك جلوبال 2025”

يشارك مركز دبي للأمن الإلكتروني، في النسخة الرابعة عشرة من معرض ومؤتمر (جيسيك جلوبال 2025) GISEC GLOBAL، الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة في مجال الأمن السيبراني، بصفته الشريك الحكومي الرسمي للأمن السيبراني، وهو الدور الذي يتقلده للعام الثامن على التوالي، مما يؤكد مكانته الريادية ودوره المحوري في حماية الفضاء الرقمي للإمارة.

وستُقام فعاليات المعرض في مركز دبي التجاري العالمي خلال المدة الممتدة من 6 إلى 8 من مايو 2025، تحت شعار (تأمين مستقبل مدعوم بالذكاء الاصطناعي).

مشاركة إستراتيجية في الحدث الأضخم إقليميًا:

تأتي مشاركة المركز في هذا الحدث الضخم، الذي يستقطب أكثر من 25 ألف متخصص وخبير في مجال الأمن السيبراني من 160 دولة حول العالم، في إطار التزامه الراسخ بتحقيق المستهدفات الطموحة لإستراتيجية دبي للأمن الإلكتروني، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة كواحدة من أكثر المدن أمانًا وابتكارًا في العالم الرقمي، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي الشامل فيها.

ويأتي انعقاد معرض (جيسيك جلوبال 2025) في وقت حرج يتسم بتسارع وتيرة التهديدات السيبرانية وتعقيدها عالميًا، لاسيما مع التزايد الملحوظ في هجمات برامج الفدية، وتهديدات التزييف العميق (Deepfake)، ويشكل المعرض منصة حيوية وإستراتيجية تجمع نخبة من كبار القادة وصناع القرار والمبتكرين والخبراء في قطاعي الأمن السيبراني والتكنولوجيا، بهدف استشراف المستقبل الرقمي ومواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

عرض المبادرات والمشاريع الإستراتيجية:

سيعرض مركز دبي للأمن الإلكتروني، خلال مشاركته المتميزة في معرض (جيسيك جلوبال 2025)، مجموعة متنوعة وشاملة من المبادرات والمشاريع الإستراتيجية الهامة التي يتبناها لتحقيق أهدافه، ومن أبرزها:

تحدي دبي السيبراني: وهو عبارة عن مبادرة متخصصة موجهة لموظفي الجهات الحكومية في دبي، وتهدف إلى رفع مستوى الجاهزية والكفاءة لدى الموظفين في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة التطور، وذلك من خلال محاكاة سيناريوهات واقعية ومتقدمة للهجمات السيبرانية، وتمكينهم من تطوير مهاراتهم في التعامل معها والتصدي لها بفعالية.

يطلق مركز دبي للأمن الإلكتروني تحدي دبي السيبراني خلال معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات 2025، بمشاركة الجهات الحكومية في #دبي، في بطولة التقاط العلم المصممة لرفع جاهزية الفرق الحكومية وتعزيز مهاراتهم في مواجهة الهجمات #السيبرانية من خلال محاكاة تهديدات واقعية متقدمة. pic.twitter.com/YsjyHH3xAb — Dubai Electronic Security Center (@DESCofficial) May 1, 2025

بطولة (مدرسة الدفاع السيبراني): يسلط المركز الضوء خلال مشاركته على بطولة (مدرسة الدفاع السيبراني) المبتكرة، التي استقطبت مشاركة واسعة تجاوزت 300 طالب وطالبة من مختلف الجامعات في الدولة. وتعكس هذه البطولة جهود المركز الحثيثة والمستمرة في مجال تأهيل جيل جديد من الكفاءات الوطنية الشابة والقادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في الفضاء الرقمي، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لحماية البنية التحتية الرقمية للإمارة والدولة

وقد أكد سعادة يوسف حمد الشيباني، المدير العام لمركز دبي للأمن الإلكتروني، الأهمية الإستراتيجية لمشاركة المركز في فعاليات معرض (جيسيك جلوبال 2025)، وأوضح أن هذه المشاركة تعكس التزام المركز المتواصل والراسخ بدعم مسيرة التحول الرقمي الطموحة التي تشهدها إمارة دبي، وذلك من خلال بناء منظومة سيبرانية مرنة وقوية تقوم على أسس الابتكار المستمر والشراكة الفعالة مع مختلف الجهات المعنية.

ووصف سعادته (جيسيك جلوبال) بأنه يمثل منصة إستراتيجية فريدة من نوعها تتيح تبادل المعارف والخبرات القيمة بين قادة القطاع العالميين، والجهات الحكومية المحلية والإقليمية، والشركات العالمية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام تطوير حلول متقدمة واستباقية لمواجهة التحديات الرقمية المتزايدة التعقيد.

وأشار الشيباني إلى أن المعرض يمثل فرصة متميزة وثمينة للتفاعل المباشر والمثمر مع أبرز مطوري تقنيات الأمن السيبراني من مختلف أنحاء العالم، واستكشاف أحدث التوجهات المستقبلية التي من شأنها أن تساهم في ابتكار سياسات فعالة وبناء قدرات وطنية متخصصة، وتعزيز مكانة دبي كمدينة رائدة عالميًا في مجالات الأمن السيبراني والتقنية المتقدمة.

مشاركة الخبراء وتوقيع مذكرات التفاهم:

سيشارك نخبة من خبراء مركز دبي للأمن الإلكتروني في عدد من الجلسات النقاشية الرئيسية والمهمة، التي ستسلط الضوء على آخر المستجدات والتطورات في قطاع الأمن السيبراني، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات العالمية التي تواجه هذا المجال الحيوي.

وبالإضافة إلى ذلك، سيشهد المعرض أيضًا توقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون الإستراتيجية بين المركز وعدد من الشركاء من القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تعزيز التكامل والتنسيق في الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البنية التحتية الرقمية الحيوية لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.

جناح تفاعلي لتعزيز الوعي والتعاون:

يوفر جناح مركز دبي للأمن الإلكتروني المتميز، الذي يحمل الرقم (A80) ويقع في القاعة السابعة من مركز دبي التجاري العالمي، منصة تفاعلية فريدة للجمهور والزوار للاطلاع عن كثب على الجهود الحثيثة، التي يبذلها المركز في سبيل تطوير الأطر التنظيمية والقانونية اللازمة لمواكبة المتغيرات المستقبلية المتسارعة في عالم الأمن السيبراني.

كيف يبدو مستقبل الأمن السيبراني؟

انضموا إلينا في @GISECGlobal ، حيث يكشف مركز دبي للأمن الإلكتروني عن مبادرات رائدة في مجال الأمن السيبراني.

📍 المنصة A80 | القاعة 7 | 📅 من 6 إلى 8 مايو pic.twitter.com/ZtPjDhyKzS — Dubai Electronic Security Center (@DESCofficial) May 2, 2025

كما يهدف الجناح إلى نشر الوعي العام بأهمية الأمن السيبراني في مختلف جوانب الحياة الرقمية، وتعزيز فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأفراد المهتمين بهذا المجال الحيوي والمتنامي الأهمية.