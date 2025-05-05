“جيسيك جلوبال 2025”.. منصة عالمية لمواجهة تهديدات الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي

يستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة النسخة الرابعة عشرة من معرض ومؤتمر (جيسيك جلوبال 2025) GISEC GLOBAL، الذي يُعدّ الحدث الأكبر للأمن السيبراني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك خلال المدة الممتدة من 6 إلى 8 من مايو 2025، تحت شعار (تأمين مستقبل مدعوم بالذكاء الاصطناعي).

(جيسيك جلوبال 2025).. منصة عالمية لمواجهة التحديات السيبرانية:

يأتي انعقاد معرض (جيسيك جلوبال 2025) في وقت حرج يتسم بتسارع وتيرة التهديدات السيبرانية وتعقيدها عالميًا، لاسيما مع التزايد الملحوظ في هجمات برامج الفدية، وتهديدات التزييف العميق (Deepfake)، ويشكل المعرض منصة حيوية وإستراتيجية تجمع نخبة من كبار القادة وصناع القرار والمبتكرين والخبراء في قطاعي الأمن السيبراني والتكنولوجيا، بهدف استشراف المستقبل الرقمي ومواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

ويشهد الحدث هذا العام مشاركة عالمية واسعة، إذ يستقطب أكثر من 25,000 متخصص في مجال الأمن السيبراني والتكنولوجيا، من بينهم ما يزيد على 450 رئيس أمن معلومات قادمين من 160 دولة مختلفة. كما يضم المعرض مشاركة قوية لأكثر من 750 علامة تجارية عالمية ومحلية، تجمع بين عمالقة التكنولوجيا مثل: هواوي، الشريك الإستراتيجي الرئيسي للمعرض، وأمازون ويب سيرفسيز (AWS)، ومايكروسوفت، وجوجل كلاود، وسيسكو، وكاسبرسكي، وتشيك بوينت، وكلاود فلير، وهانيويل.

بالإضافة إلى شركات رائدة ومتخصصة في الأمن السيبراني مثل: سباير سوليوشنز، وسايبر نايت، ولينك شادو، وكراودسترايك، و CPX، و OPSWAT، وكواليز، وسترايك ريدي، ودريم جروب، إلى جانب العديد من الشركات الناشئة المبتكرة.

مبادرات مبتكرة وبرامج نوعية:

تتميز نسخة معرض ومؤتمر جيسيك جلوبال لعام 2025 عن سابقاتها بإضافة مجموعة كبيرة ومتنوعة من المبادرات والفعاليات والمنصات الجديدة التي تعكس التطورات الراهنة في قطاع الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتشكل إضافة نوعية لجدول الأعمال، وتشمل هذه الإضافات الجديدة:

مسابقة محاربي الأمن السيبراني الجدد: وهي فعالية تنافسية بارزة ومصممة خصوصًا لاكتشافالمواهب الصاعدة في مجال الأمن السيبراني وتطويرها من مختلف المستويات والخبرات.

وهي فعالية تنافسية بارزة ومصممة خصوصًا لاكتشافالمواهب الصاعدة في مجال الأمن السيبراني وتطويرها من مختلف المستويات والخبرات. برنامج حماية البنية التحتية الحيوية: وهو عبارة عن مسار جديد ومتخصص يركز في حماية الأنظمة والأصول الوطنية الحيوية – مثل شبكات الطاقة والكهرباء، وأنظمة المياه، والاتصالات، والقطاع المالي، وغيرها – ضد التهديدات السيبرانية المتقدمة والمتطورة.

وهو عبارة عن مسار جديد ومتخصص يركز في حماية الأنظمة والأصول الوطنية الحيوية – مثل شبكات الطاقة والكهرباء، وأنظمة المياه، والاتصالات، والقطاع المالي، وغيرها – ضد التهديدات السيبرانية المتقدمة والمتطورة. مبادرة الصمود السيبراني الأفريقي: وهي مبادرة تؤكد أهمية التعاون الدولي من خلال التركيز في تعزيز قدرات الأمن السيبراني والصمود الرقمي في مختلف أنحاء القارة الأفريقية، مما يسهم في رفع مستوى الأمن السيبراني على نطاق أوسع.

وهي مبادرة تؤكد أهمية التعاون الدولي من خلال التركيز في تعزيز قدرات الأمن السيبراني والصمود الرقمي في مختلف أنحاء القارة الأفريقية، مما يسهم في رفع مستوى الأمن السيبراني على نطاق أوسع. (جيسيك للذكاء الاصطناعي) GISEC AI: وفي خطوة تعكس أهمية للذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، يضم المعرض منطقة جديدة تحت اسم (GISEC AI)، التي يُروّج لها على أنها أكبر عرض متخصص لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني على مستوى المنطقة.

The biggest cyber battle is here. Real threats. Real pressure. The Global Cyber Drill at GISEC GLOBAL 2025. Hosted by @ITU & led by the @cscgovae, The Global Cyber Drill unites 138+ nations in the world’s largest cyber defence simulation. Register now: https://t.co/2UTe66jyjD pic.twitter.com/cGnrW4e1or — GISEC GLOBAL (@GISECGlobal) May 5, 2025

بالإضافة إلى ذلك، سيشهد معرض (جيسيك جلوبال 2025) إطلاق منصة نورث ستار (North Star) للأمن السيبراني، التي ستكون منصة رقمية لتسهيل التواصل والاستثمار، والتعاون في قطاع الأمن السيبراني.

وفي سياق دعم الشركات الناشئة، ستطلق (CyberE71) سلسلة من المبادرات ذات الأثر الملموس والمستهدف، لدعم ريادة الأعمال والابتكار، ومساعدة الشركات الناشئة في النمو والتأثير في السوق.

كما يشهد المعرض هذا العام استضافة (تحدي دبي السيبراني)، وهو تحدي جديد ومبتكر يُقام أول مرة على الإطلاق ضمن فعاليات معرض (جيسيك جلوبال)، وموجه إلى موظفي الجهات الحكومية، ويهدف إلى رفع مستوى الجاهزية في مواجهة التهديدات السيبرانية من خلال محاكاة سيناريوهات واقعية ومتقدمة، مما يجعله إضافة مثيرة ومهمة لفعاليات المعرض لهذا العام.

دور الإمارات في صياغة المستقبل الرقمي:

سيعزز معرض ومؤتمر (جيسيك جلوبال 2025) مكانة دولة الإمارات العالمية في الابتكار المسؤول في مجال الذكاء الاصطناعي ومواجهة التهديدات عبر مزج الخبرات العالمية مع الأولويات الإقليمية، والتركيز القوي في التعاون بين القطاعين العام والخاص والابتكار وتنمية المواهب.

وتأتي هذه الأولويات الإستراتيجية في لحظة بالغة الأهمية على الصعيد العالمي في ظل التفاعل المتسارع بين الذكاء الاصطناعي وقضايا الأمن السيبراني، إذ أظهر تقرير (التوقعات العالمية للأمن السيبراني 2025)، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، قبل انطلاق فعاليات جيسيك جلوبال، رؤى وتوقعات رئيسية تسلط الضوء مباشرة على هذا التفاعل المعقد وتداعياته.

فقد كشف التقرير أن نسبة تبلغ 66% من المؤسسات حول العالم، ترى أن الذكاء الاصطناعي يمثل نقطة تحول حقيقية ومؤثرة في مجال الأمن السيبراني، كما تحذر نحو نصف المؤسسات (47%) من أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يزوّد القراصنة بوسائل هجوم جديدة وقابلة للتوسع.

وتبرز هذه الرؤى الرئيسية سرعة التغير في سوق الأمن السيبراني العالمي، وهو قطاع اقتصادي متنامٍ من المتوقع أن تصل قيمته إلى 298.5 مليار دولار بحلول عام 2028، مقارنة بقيمته التي بلغت 190.4 مليار دولار في عام 2023، وفقًا لتقرير صادر عن (Markets and Markets).

ويؤكد المسؤولون المشاركون الأهمية القصوى للحدث في مواجهة المشهد السيبراني المعقد. فمن جهته، شدد سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، على أهمية انعقاد جيسيك في ظل تسارع التهديدات، مؤكدًا التزام الإمارات بتوحيد الجهود العالمية لمواجهة التحديات الأمنية الملحة وتحويل رؤية الأمن السيبراني إلى واقع مرن من خلال المبادرات الإستراتيجية.

كما أشار سعادة يوسف الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني، إلى أن الأمن الإلكتروني أصبح ضرورة ملحة في ظل التحول الرقمي لدبي، وأن جيسيك يشكل منصة حيوية لمواجهة التهديدات وتعزيز الجاهزية، مؤكدًا التزام المركز بحماية الفضاء الرقمي للإمارة ودوره في صياغة مستقبل الأمن الإلكتروني العالمي.

وأكدت تريكسي لوه ميرماند، النائب التنفيذي لرئيس مركز دبي التجاري العالمي، أن جيسيك يظل في قلب المشهد العالمي للأمن السيبراني، إذ يجمع أبرز العقول لمناقشة إدارة المخاطر وبناء مستقبل آمن يدعم النمو الاقتصادي.

ومن جانبه، قال شون يانغ، مسؤول الأمن السيبراني العالمي وحماية الخصوصية في شركة هواوي، الشريك الإستراتيجي الرئيسي للمعرض هذا العام: “نحن في هواوي ملتزمون بتأمين مستقبلنا الرقمي المشترك عبر التعاون مع الحكومات والمنظمات الصناعية ومؤسسات المقاييس الموحدة وكافة المعنيين. ونطمح إلى أن نكون شريكًا موثوقًا في عالم رقمي وذكي، عبر تقديم حلول تنافسية وآمنة. ويمثل هذا المعرض منصة رئيسية لتبادل الرؤى والخبرات، وبناء شراكات تمكّننا من مواجهة تحديات اليوم والغد معًا”.

Access granted to the region’s biggest cybersecurity exhibition. Get insights from global CISOs, AI security innovations, and live hacking at the Dubai Cyber Challenge. Don’t miss out—grab your FREE pass now! Register now: https://t.co/wqDpokMYyA pic.twitter.com/2zpuiAxqT9 — GISEC GLOBAL (@GISECGlobal) May 5, 2025

ومن ثم؛ يمثل جيسيك جلوبال 2025 نقطة التقاء محورية للمجتمع العالمي للأمن السيبراني، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير الحلول المبتكرة والضرورية لبناء مستقبل رقمي آمن ومرن في عصر الذكاء الاصطناعي.