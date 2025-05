“جيسيك جلوبال 2025”.. منصة عالمية لمواجهة تهديدات الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي

يستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة النسخة الرابعة عشرة من معرض ومؤتمر (جيسيك جلوبال 2025) GISEC GLOBAL، الذي يُعدّ الحدث الأكبر للأمن السيبراني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك خلال المدة الممتدة من 6 إلى 8 من مايو 2025، تحت شعار (تأمين مستقبل مدعوم بالذكاء الاصطناعي).

يأتي انعقاد معرض (جيسيك جلوبال 2025) في وقت حرج يتسم بتسارع وتيرة التهديدات السيبرانية وتعقيدها عالميًا، لاسيما مع التزايد الملحوظ في هجمات برامج الفدية، وتهديدات التزييف العميق (Deepfake)، ويشكل المعرض منصة حيوية وإستراتيجية تجمع نخبة من كبار القادة وصناع القرار والمبتكرين والخبراء في قطاعي الأمن السيبراني والتكنولوجيا، بهدف استشراف المستقبل الرقمي ومواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

ويشهد الحدث هذا العام مشاركة عالمية واسعة، إذ يستقطب أكثر من 25,000 متخصص في مجال الأمن السيبراني والتكنولوجيا، من بينهم ما يزيد على 450 رئيس أمن معلومات قادمين من 160 دولة مختلفة. كما يضم المعرض مشاركة قوية لأكثر من 750 علامة تجارية عالمية ومحلية، تجمع بين عمالقة التكنولوجيا مثل: هواوي، الشريك الإستراتيجي الرئيسي للمعرض، وأمازون ويب سيرفسيز (AWS)، ومايكروسوفت، وجوجل كلاود، وسيسكو، وكاسبرسكي، وتشيك بوينت، وكلاود فلير، وهانيويل.

بالإضافة إلى شركات رائدة ومتخصصة في الأمن السيبراني مثل: سباير سوليوشنز، وسايبر نايت، ولينك شادو، وكراودسترايك، و CPX، و OPSWAT، وكواليز، وسترايك ريدي، ودريم جروب، إلى جانب العديد من الشركات الناشئة المبتكرة.

تتميز نسخة معرض ومؤتمر جيسيك جلوبال لعام 2025 عن سابقاتها بإضافة مجموعة كبيرة ومتنوعة من المبادرات والفعاليات والمنصات الجديدة التي تعكس التطورات الراهنة في قطاع الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتشكل إضافة نوعية لجدول الأعمال، وتشمل هذه الإضافات الجديدة:

