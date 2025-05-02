Epic Games تنتصر على آبل .. حكم قضائي تاريخي يقوّض سياسات متجر آب ستور

أصدرت القضاء الأمريكي حكمًا قضائيًا جديدًا في قضية النزاع المستمر بين شركة Epic Games وآبل، يقضي بمنع الأخيرة “بنحو فوري” من فرض أي رسوم على المشتريات التي تتم خارج التطبيقات، كما يحظر عليها تقييد المطورين في كيفية توجيه المستخدمين إلى وسائل الدفع البديلة خارج التطبيقات.

وأكدت آبل، عبر بيان رسمي نقله موقع “ذا فيرج” على لسان أوليفيا دالتون، مديرة الاتصالات المؤسسية، أنها تعارض القرار بشدة، وأنها تلتزم بتنفيذه مؤقتًا، والتوجه إلى الاستئناف.

ويشكّل هذا الحكم انتصارًا كبيرًا لشركة Epic Games، إذ أوضحت القاضية أن آبل “امتنعت عن الالتزام عمدًا” بالأمر القضائي السابق الصادر عنها في عام 2021، ووصفت تجاهل الشركة الحكم بأنه “تقدير خطأ وخطِر”. وأشارت كذلك إلى إحالة القضية إلى الادعاء العام الأمريكي للنظر في إمكانية توجيه تهمة “الازدراء الجنائي” إلى آبل.

وتضمّن القرار الجديد عددًا من النقاط المُلزمة لشركة آبل، أبرزها عدم فرض أي عمولة أو رسوم على المشتريات التي تتم خارج التطبيقات، ومنعها من التحكم في شكل الروابط التي يستخدمها المطورون لتوجيه المستخدمين إلى خيارات الدفع الخارجية، بالإضافة إلى منع التدخل في قرار المستخدم بمغادرة التطبيق، باستثناء عرض “رسالة حيادية” تُبلغه بانتقاله إلى موقع تابع لجهة خارجية.

وعلّق تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، على القرار قائلًا إن شركته تعتزم إعادة لعبة Fortnite إلى متجر التطبيقات في الولايات المتحدة “الأسبوع المقبل”، مؤكدًا استعداد Epic للتوصل إلى “اتفاق سلام” ينهي الخلاف، ويشمل التزام آبل بتوسيع هذا النظام الخالي من العمولات إلى كافة أسواقها العالمية، مقابل أن تُسقط Epic الدعاوى القضائية الحالية والمستقبلية المتعلقة بالقضية.

يُذكر أن آبل تفرض في العادة عمولة قدرها 30% على المشتريات داخل التطبيقات، وكان الحكم القضائي في عام 2021 قد أتاح للمطورين خيار توجيه المستخدمين إلى وسائل دفع خارجية، لكن آبل فرضت لاحقًا سياسة جديدة تُلزم المطورين بدفع عمولة نسبتها 27% على تلك المشتريات، مما أثار اعتراضات واسعة من عدد من الشركات، وفي مقدمتها Epic.

وفي تعليقها على سلوك آبل، قالت المحكمة إن الشركة سعت إلى الحفاظ على مصدر دخل يُقدَّر بمليارات الدولارات “في تحدٍ صريح لأمر المحكمة”، مشيرةً إلى أن فيل شيلر، رئيس متجر آب ستور، كان قد دعا الشركة إلى الامتثال للحكم القضائي، لكن تيم كوك، المدير التنفيذي، “اتخذ قرارًا خطأ” حين تجاهل نصيحته، وأذعن لتوصية المدير المالي لوكا مايستري.