ميتا تدرس إطلاق نسخة مأجورة من مساعدها الذكي Meta AI

كشف مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لميتا، عن ملامح خطط الشركة المستقبلية لتحقيق العوائد المالية من مساعدها الذكي القائم على الذكاء الاصطناعي “Meta AI”، وذلك بعد يوم واحد فقط من إطلاق التطبيق المستقل لمساعدها الذكي.

وخلال إعلان نتائج الشركة المالية للربع الأول من عام 2025، أشار زوكربيرج إلى أن المساعد قد يعرض في المستقبل إعلانات واقتراحات لمنتجات، كما ألمح إلى نية ميتا تقديم خدمة مأجورة تتيح الوصول إلى قدرات حوسبية أعلى ووظائف إضافية، على غرار المنتجات المنافسة.

وقال زوكربيرج: ” إنني أعتقد أن هناك فرصة كبيرة لعرض إعلانات أو توصيات لمنتجات، بالإضافة إلى تقديم خدمة متميزة لأولئك الذين يرغبون في مزيد من الإمكانيات والذكاء”.

وأضاف أن تركيز الشركة في الوقت الراهن ينصب على توسيع قاعدة مستخدمي “Meta AI”، مشيرًا إلى أن المساعد الذكي بات يقترب من حاجز المليار مستخدم شهريًا. وتابع: “أتوقع أننا سنركّز على التوسع وتعزيز التفاعل خلال العام المقبل، قبل أن نبدأ فعليًا بناء نموذج الأعمال الخاص بالمساعد”.

وتعكس تصريحات زوكربيرج أهمية المساعد الذكي في إستراتيجية ميتا المستقبلية، إذ صرّح مرارًا بأنه يسعى إلى أن يكون “Meta AI” أكثر المساعدين الذكيين استخدامًا على مستوى العالم، كما أوضح أن إطلاق التطبيق المستقل خطوة جوهرية لجذب المستخدمين في الولايات المتحدة.

وتبدو خطة ميتا في تحقيق الدخل من مساعدها الذكي مشابهة لإستراتيجيتها في منصة “ثردز“، التي بدأت حديثًا فقط في اختبار الإعلانات، في ظل بلوغ عدد مستخدميها مئات الملايين.

وبهذا الصدد، أعلن زوكربيرج أن عدد المستخدمين النشطين شهريًا في “ثردز” بلغ 350 مليون مستخدم، وأن الوقت الذي يقضيه المستخدمون في المنصة ارتفع بنسبة قدرها 35% خلال الأشهر الستة الماضية، بفضل تحسينات في نظام التوصيات.

ومن جهتها، كشفت المديرة المالية لشركة ميتا، سوزان لي، أن الشركة بدأت بالفعل اختبار نموذج Llama اللغوي لتغذية نظام التوصيات في “ثردز”، وأدى ذلك إلى زيادة قدرها 4% في مدة الاستخدام. وأضافت أن الشركة ستركّز هذا العام على توسيع نطاق استخدام النموذج ليشمل أنواعًا أخرى من المحتوى، مثل الصور ومقاطع الفيديو.